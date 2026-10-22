Ucraina

Ucraina, Donald Trump chiede a Elon Musk la revoca ai limiti di Starlink

di Redazione web
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Il presidente americano, Donald Trump, ha telefonato a Elon Musk chiedendogli di revocare le restrizioni imposte dal capo di SpaceX alla versione militare di Starlink utilizzata in Ucraina. Lo riferisce il Wall StreetJournal, citando funzionari americani.

Poco dopo il colloquio - si legge ancora - il sistema ha ripreso a funzionare in modo più regolare, secondo funzionari statunitensi e ucraini. Alcuni esponenti di Kiev hanno tuttavia precisato che la piena funzionalità non è stata ripristinata, pur segnalando velocità superiori a quelle consentite dalle precedenti limitazioni.

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