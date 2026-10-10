Trump, dopo l’accordo con Putin stringe la morsa su Zelensky: “È il momento di un nuovo presidente”

Dopo l’accordo annunciato fra Stati Uniti e Russia, che prevede il ritiro delle sanzioni contro Mosca in cambio della consegna istantanea di 300mila tonnellate di gasolio più altre in futuro, Donald Trump ha iniziato a stringere la morsa sul presidente ucraino Zelensky. “È ora che l’Ucraina abbia un nuovo presidente - ha riferito il Tycoon ai giornalisti alla Casa Bianca, in merito alle proteste di Kyev sull’intesa con Putin - Suggerisco all’Ucraina di trovarsi un nuovo leader, uno che sappia raggiungere un accordo”.

Il presidente Usa ha poi criticato Zelensky per gli attacchi alle raffinerie: “Gli avevamo detto: puoi fare quello che vuoi alla Russia, ma non colpire le raffinerie, perché è un problema che riguarda tutto il mondo. Ma lui vuole creare problemi al mondo intero”. Proprio a causa di questi attacchi, gli Usa avevano minacciato Kyev di interrompere la condivisione delle informazioni di intelligence.