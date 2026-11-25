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Varsavia vuole estendere la misura agli altri Paesi del fianco orientale della Nato

Il governo polacco si appresta a istituire una zona di interdizione al volo lungo il confine orientale del Paese, per rafforzare la difesa dello spazio aereo nazionale e agevolare l’intercettazione di velivoli ostili. Lo ha annunciato il 25 novembre il viceministro della Difesa Cezary Tomczyk, precisando che il relativo provvedimento dovrebbe entrare in vigore tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio 2027.

La misura si inserisce nel processo di revisione delle procedure di difesa aerea adottate da Varsavia in risposta alle ripetute violazioni dello spazio aereo polacco durante le operazioni militari della Russia contro l’Ucraina. Su richiesta del Comando operativo delle Forze armate, la Polonia ha già introdotto una procedura di identificazione positiva degli oggetti aerei, superando il requisito dell’identificazione visiva prima dell’eventuale ingaggio.

La zona di interdizione costituirà, secondo Tomczyk, “un ulteriore elemento di supporto per le Forze armate”, agevolando il processo decisionale relativo alla neutralizzazione delle minacce aeree. Varsavia intende inoltre promuovere l’adozione di analoghe misure da parte degli altri Paesi alleati lungo il fianco orientale della Nato. Il viceministro ha tuttavia evidenziato le criticità politiche e giuridiche connesse all’eventuale abbattimento di missili russi nello spazio aereo ucraino, ipotesi che non incontra il favore dell’Alleanza Atlantica.