Misure in Spagna

La maggior parte dei provvedimenti dovrà essere convalidata dalla Deputazione permanente del Congresso dopo il voto

La proroga della tassa sulle banche per finanziare le politiche abitative, congedi più lunghi per nascita e lutto, 465 milioni di euro di sgravi fiscali per 2,6 milioni di lavoratori autonomi e la conferma degli aiuti al trasporto pubblico. A cinque giorni dalle elezioni anticipate del 29 novembre, il governo di coalizione spagnolo ha approvato un pacchetto di misure sociali che il Psoe e il Fronte ampio rivendicano in campagna elettorale. Il Partito popolare accusa l’esecutivo di usare il Consiglio dei ministri per recuperare consensi.

Intanto il confronto si è spostato anche sull’esito delle urne, con Pedro Sanchez e i popolari che si accusano a vicenda di mettere in dubbio il voto. La maggior parte delle misure approvate oggi dovrà essere convalidata dalla Deputazione permanente del Congresso dopo le elezioni. Il governo ha prorogato il prelievo sulle banche per destinare il gettito - stimato in 1,4 miliardi di euro alla casa - il tema all’origine del voto anticipato. Il permesso per lutto sale a dieci giorni lavorativi per la morte del coniuge, del partner di fatto o di un parente di primo grado. Il congedo per la nascita e la cura dei figli passa da 19 a 20 settimane per ciascun genitore e da 32 a 34 per le famiglie monoparentali. Il pacchetto comprende inoltre una riduzione dell’imposta sul reddito per gli autonomi e la prosecuzione degli aiuti al trasporto pubblico.

La portavoce del governo, Elma Saiz, ha difeso la scelta di approvare le misure a ridosso del voto, spiegando che rientrano nel programma dell’esecutivo e proseguono il lavoro della legislatura. Il Psoe le presenta agli elettori come un esempio delle politiche che Sanchez intende portare avanti e che, secondo il premier, rischierebbero di essere ridimensionate da un governo di Pp e Vox. Anche il Fronte ampio rivendica i provvedimenti. Il ministro e portavoce della formazione, Pablo Bustinduy, ha sostenuto che votare per il Fronte serve a far approvare misure di questo tipo. Nel nuovo spot, con lo slogan “Che non sia l’ultima volta”, la coalizione ricorda le iniziative che attribuisce ai ministri di Sumar.