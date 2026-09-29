Tour Eiffel, si dimette il direttore. Allontanò le lavoratrici del monumento per la presenza di un gruppo Indù

PARIGI

Il direttore della Sete, la società che gestisce la Tour Eiffel, lascerà l’incarico alla fine dell’anno dopo la decisione di allontanare le dipendenti donne che lavorano nel monumento a causa della visita di un gruppo religioso indù.

Patrick Branco farà quindi un passo indietro, dopo che un’indagine condotta da una società indipendente ha fatto emergere una serie di carenze operative relative alla visita del 5 settembre. Queste avrebbero fatto sì che “il personale femminile fosse escluso dalla visita quel giorno” ha dichiarato la società, che poi ha commentato: “Una situazione inaccettabile”.

La rabbia era montata tra i dipendenti della struttura dopo che la dirigenza aveva comunicato che le lavoratrici donne non avrebbero dovuto avere contatti con la delegazione della “Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha”, un’organizzazione religiosa e civica internazionale appartenente alla tradizione Swaminarayan (corrente dell’induismo).

In quel periodo, l’organizzazione stava celebrando a Parigi l’inaugurazione di un tradizionale tempio indù in pietra.