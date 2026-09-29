Medio Oriente, all’incontro Israele-Emirati Arabi presenti anche i paesi del Golfo

L'indiscrezione

All’incontro avvenuto ad Abu Dhabi fra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente emiratino Mohammed Bin Zayed - cui hanno preso parte anche il capo del Mossad, Roman Goffman, e il segretario militare Guy Marchisano - hanno partecipato in un secondo momento anche i rappresentanti di dieci Paesi. Fra questi Arabia Saudita, Stati Uniti, Marocco, Kuwait, Bahrein, Libia, Oman ed Egitto.

Al centro dei colloqui c’e’ stata la minaccia iraniana, il rafforzamento della cooperazione tra Israele e gli stati del Golfo, le questioni economiche e i sistemi di difesa israeliane.

Il vertice era inizialmente coperto da segreto. A rivelarlo è stata l’emittente israeliana Channel 12.