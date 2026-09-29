Nato-Russia, botta e risposta su Kaliningrad. “Pronti a schierare ogni arma”, l’avvertimento

minaccia nucleare

Da Mosca hanno avvisato che le esercitazioni sull’exclave “aumentano notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto”

La Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla Nato per protestare contro “la linea avventurista e irresponsabile” dell’Alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a “simulare l’isolamento” dell’exclave di Kaliningrad, che “aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto”. La Russia è pronta a ricorrere “all’intero arsenale di armi a sua disposizione” per difendere il proprio territorio, recita la dichiarazione.

La Nato ha risposto al documento informale (non-paper) inviato all’Alleanza Atlantica dalla Russia sul rischio di un conflitto armato in caso del blocco dell’exclave russa di Kaliningrad. Lo afferma la portavoce della Nato, Allison Hart, che conferma la ricezione del documento da parte dell’Alleanza Atlantica e della risposta inviata ai diplomatici russi. “Nel contesto della politica aggressiva perseguita dalla leadership della Nato e dai Paesi membri, l’ambasciata ha comunicato al Segretariato internazionale della Nato e al Ministero degli Esteri belga la nostra posizione di principio. Abbiamo avvertito che questo approccio sconsiderato e irresponsabile aumenta notevolmente il rischio di un confronto militare diretto con il nostro Paese”, si legge in un articolo pubblicato dalla Tass, l’agenzia di stampa russa, che riporta una dichiarazione dell’ambasciata russa in Belgio, responsabile dei contatti diplomatici con l’Alleanza Atlantica. Nel non paper, riporta ancora l’agenzia stampa russa, i diplomatici russi hanno sottolineato che la Russia “possiede i mezzi necessari per respingere una potenziale aggressione” e che “è pronta a schierare tutto il suo arsenale di armi disponibile qualora i Paesi della Nato tentassero di isolare la regione di Kaliningrad dal resto del Paese”.

“Abbiamo risposto sottolineando che la Nato è un’Alleanza difensiva e che nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia. Condanniamo fermamente la minaccia dell’uso della forza, inclusa qualsiasi retorica nucleare irresponsabile ed esortiamo la Russia a porre fine alla sua guerra non provocata in Ucraina”, dichiara la portavoce Nato. “Il ricorso della Russia a tattiche ibride è segno di disperazione. Tuttavia, non ci lasceremo distogliere dal nostro sostegno all’Ucraina. Disponiamo dei mezzi necessari per difendere ogni centimetro del territorio alleato e restiamo forti, pronti e capaci di contrastare qualsiasi minaccia”, ha concluso Hart.