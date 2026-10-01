Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, il video choc del pilota accoltellato

L’attentatore, il copilota, voleva dirottare l’aereo e farlo schiantare. Fermato dai passeggeri

Nuove immagini arrivano in relazione al tentativo di dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv. In un video diffuso dal New York Post si vede il comandante dell’aereo della compagnia FlyDubai completamente ricoperto di sangue dopo essere stato ferito con un coltello dal suo copilota. Poi si vede lo stesso comandante con una maschera per l’ossigeno, sdraiato sulla schiena nella cambusa dell’aereo accanto a una parete imbrattata di sangue. Si tiene l’addome ferito da una coltellata.

Dubai-Tel Aviv, il video del New York Post (Nyp)

A bordo c’erano 174 passeggeri, 171 israeliani, tra cui 27 bambini. L’attentato che poteva essere una sorta di nuovo 11 settembre è stato sventato dai passeggeri che hanno bloccato il copilota attentatore, primo ufficiale, cittadino omanita.

Mentre la compagnia parla di una “lite in cabina di pilotaggio” affermando che è “è troppo presto per determinare le cause o i motivi dell’incidente”, Israele non ha dubbi e tratta il caso come terrorismo.