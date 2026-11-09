Strage di Cracovia, morto in ospedale il terrorista. Proseguono le indagini

VIOLENZA

A due giorni dalla strage compiuta a Cracovia, in Polonia, il terrorista autore dell’attentato è deceduto in ospedale. A renderlo noto è stata la Polizia, precisando che la causa della morte sia legata alle gravi ferite riportate durante lo scontro a fuoco con le forze dell’Ordine.

L’uomo, armato con un fucile d’assalto semiautomatico AR-15 e vestito con una divisa mimetica, aveva aperto il fuoco da un’auto in movimento contro la folla presente nella Piazza del Mercato, uccidendo sei persone e ferendone altre sedici. Nella sua casa a Ostrowiec Swietokrzyski, gli investigatori avevano poi ritrovato i corpi senza vita dei genitori e della sorella: tutti uccisi a colpi d’arma da fuoco prima dell’attacco in piazza. La Procura nazionale polacca ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato per terrorismo.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’attentatore era noto per essere attratto da ideologie di estrema destra e forme di radicalizzazione violenta. Nel paese sono state proclamate giornate di lutto nazionale.