DOPO LE ELEZIONI

Israele, il presidente Herzog darà incarico a Eisenkot di formare il nuovo governo

di Redazione
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Pochi giorni dopo la fine delle elezioni, il presidente israeliano Isaac Herzog ha iniziato la la fase delle consultazioni per individuare il possibile premier a guida dell’esecutivo. Stasera il capo dello Stato ha comunicato al leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, la propria intenzione di affidargli l’incarico di formare il nuovo governo. Il rivale di Benjamin Netanyahu sarà quindi atteso domani alla residenza presidenziale, per l’ufficialità.

La svolta è arrivata dopo l’apertura dei partiti arabi al partito di Yashar, che permetterebbe alla coalizione di raggiungere i 67 seggi.

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