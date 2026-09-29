Slovacchia, accoltella e uccide l’insegnante. Arrestato alunno 13enne

La polizia slovacca ha fermato nel primo pomeriggio di oggi 28 settembre lo studente che nella scuola elementare di Staskovo ha accoltellato e ucciso l’insegnante 61enne Božena Mariaková. Si tratta di un ragazzino di 13 anni, secondo quanto riportato dal quotidiano Sme.

Nel tragico episodio è stato ferito anche un bambino, che sarebbe in condizioni molto gravi, e un’altra persona di 44 anni che è stata ferita da arma da taglio al torace.

Dopo l’attacco, gli alunni sono stati fatti uscire gradualmente dall’edificio scolastico. Sul luogo della tragedia, oltre i genitori, è arrivato anche un team di psicologi dell’organizzazione IPčko che fornirà assistenza agli studenti e agli insegnanti.