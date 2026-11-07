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Polonia, uomo apre il fuoco sulla folla: morti e feriti. Tusk: “Tragedia” | VIDEO

di Redazione
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Un uomo con una maschera al volto ha scaricato una raffica di spari nella Piazza del Mercato principale di Cracovia, provocando un bilancio provvisorio di cinque morti e almeno dodici feriti (due dei quali poliziotti). Secondo le forze dell’ordine, il presunto aggressore - che avrebbe aperto il fuoco da una macchina in movimento - è stato ferito dagli agenti e successivamente portato in ospedale. Il responsabile, secondo quanto si apprende, ha 25 anni e avrebbe agito da solo indossando una mimetica.

“Ha sparato contro la polizia e gli agenti hanno risposto al fuoco. Non conosciamo la sua identità. Indossava abiti militari e usava un’arma di tipo militare riferisce Katarzyna Cisło dall’ufficio stampa del Comando provinciale di polizia di Cracovia - Nella sua auto c’erano molte armi e munizioni. Una dozzina di persone sono rimaste ferite; si è trattato di vittime accidentali”.

Sul fatto è intervenuto anche il premier Donald Tusk: “Sono costantemente aggiornato dal ministro dell’Interno sulla situazione a Cracovia dopo la tragica sparatoria. La polizia sta indagando sul movente e su tutte le circostanze dell’attentato”.

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