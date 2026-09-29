Intelligenza artificiale

OpenAI rinuncia a versione Gpt inaffidabile e lancia modello più economico

di Redazione web
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OpenAI ha lanciato un nuovo modello di intelligenza artificiale di fascia media, dal costo 5 volte inferiore rispetto al suo prodotto di punta, appena un giorno dopo aver abbandonato una versione aggiornata ritenuta inaffidabile.

Il modello Gpt-6.1 sol si colloca al di sotto del più potente modello di OpenAI, Gpt-6 Astra, rilasciato all’inizio di settembre. L’azienda ha dichiarato di aver rinunciato al progetto Gpt-6.1 Astra poiché il modello ignorava frequentemente le istruzioni ricevute. OpenAI ha dichiarato che Chatgpt, l’assistente di intelligenza artificiale generativa dell’azienda, viene utilizzato ogni settimana da oltre 1,2 miliardi di persone.

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