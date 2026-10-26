Onu, Trump lancia Orban: la Casa Bianca ha scelto il successore di Guterres

Nazioni Unite

C’è il possibile appoggio di otto membri del Consiglio di Sicurezza e l’incognita sul veto di Francia e Regno Unito

L’amministrazione Trump sostiene l’ex primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, la candidatura dell’ex premier nazionalista magiaro, alleato dell’attuale presidente degli Stati Uniti, è un tentativo di Trump di proporre un nome che possa avere il gradimento di Russia e Cina. Funzionari americani avrebbero già contattato Orban, che si sarebbe detto interessato alla prospettiva ma non avrebbe ancora sciolto la riserva, scrive ancora il Wall Street Journal.

Un alto dirigente del Dipartimento di Stato ha confidato alla testata finanziaria che Orban potrebbe ottenere il sostegno di almeno otto degli attuali quindici membri del Consiglio di Sicurezza. Non è chiaro se Francia e Regno Unito ricorrerebbero, in tal caso, al diritto di veto. Il mandato di Antonio Guterres come nuovo segretario generale dell’Onu scade il prossimo 31 dicembre. Il suo successore verrà eletto dall’Assemblea Generale in seguito a una raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.

Proprio ieri sera è arrivato un intervento pubblico, su X, di Orban: “Congratulazioni ai miei compagni patrioti Jordan Bardella e Matteo Salvini per la loro rielezione alla guida del Rassemblement National e della Lega. Due voci forti a favore di un’Europa composta da nazioni fiere e sovrane. Insieme, continueremo a lottare per un’Europa che protegga i propri confini, rispetti le proprie tradizioni e metta i suoi cittadini al primo posto. En avant! Avanti!”.