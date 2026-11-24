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Il ministro degli Esteri Margus Tsahkna spiega in un editoriale su Politico che la misura risponde a sabotaggi e azioni ostili

In risposta all’escalation russa, l’Estonia ha deciso di chiudere il suo confine. A spiegare la ragione di questa scelta è il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna in un editoriale pubblicato oggi da Politico. “Qualunque disagio la chiusura possa causare, la responsabilità ricade interamente sul Cremlino. Le azioni ostili e l’aggressione della Russia sono la ragione per cui queste misure si rendono necessarie” scrive il ministro “Non si tratta solo di sicurezza delle frontiere. Stiamo rendendo l’Europa più sicura, riducendo le opportunità per la Russia di sfruttare la nostra apertura e aumentando la pressione su Mosca affinché ponga fine all’aggressione contro l’Ucraina”.

Una decisione che arriva dopo numerosi atti di sabotaggio in Polonia, Germania, sui paesi del fianco est più esposti all’invasione dello spazio aereo con “l’obiettivo di minare l’ordine di sicurezza europeo, intimidire i paesi vicini e dettare le scelte delle nazioni sovrane” scrive il ministro che aggiunge “queste operazioni sono spesso deliberatamente concepite per creare paura, seminare sfiducia, dividere le nostre società e minare la fiducia nelle nostre istituzioni dall’interno”. “Chiudere le nostre frontiere non eliminerà queste minacce, ma limiterà le opportunità per le attività di intelligence ostili. - spiega Tsahkna -. Contribuirà inoltre a chiudere i canali per eludere le sanzioni, un elemento cruciale per privare la Russia delle risorse che utilizza per finanziare la sua economia di guerra e sostenere la sua aggressività”.

Sullo stato dei negoziati, il ministro estone è netto: “La Russia non si sta realmente muovendo verso la fine della guerra contro l’Ucraina. Al contrario, sta cercando di usare i negoziati per ottenere ciò che non è riuscita a realizzare sul campo di battaglia: costringere le nazioni sovrane a rinunciare alle proprie scelte di sicurezza e ripristinare le sfere d’influenza russe in Europa. Mosca ha avanzato queste richieste cinque anni fa e continua a farlo ancora oggi”. Per l’estone “la strada da seguire è continuare ad aumentare la pressione sulla Russia e rafforzare l’Ucraina. Abbiamo ancora a disposizione strumenti considerevoli, tra cui l’inasprimento delle sanzioni, la chiusura delle scappatoie, l’utilizzo dei beni russi congelati e la limitazione degli spostamenti di turisti ed ex combattenti russi”. “Solo attraverso una pressione costante possiamo indurre la Russia ad accettare un cessate il fuoco, che deve essere il primo passo verso la pace, come recentemente sottolineato alla riunione di Berlino della Coalizione dei Volenterosi”.