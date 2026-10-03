Meloni, il messaggio di Trump: “Rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta”

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«Molto buono». Così Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha definito il suo rapporto con Giorgia Meloni. «Mi piace. Mi è sempre piaciuta», ha aggiunto il presidente americano, in partenza per l’Alabama.

Parole che sembrano segnare un cambio di tono rispetto a quanto accaduto appena tre mesi fa, quando tra i due leader si era aperto un duro confronto pubblico. A giugno Trump aveva attaccato la premier italiana dopo il G7 di Evian, sostenendo che Meloni lo avesse «implorato» per una fotografia. La presidente del Consiglio aveva respinto con fermezza la ricostruzione, definendola «totalmente inventata» e affermando: «Io e l’Italia non imploriamo mai».

Lo scontro era proseguito fino alla replica finale di Meloni, che aveva invitato a non alimentare ulteriormente il confronto e a riportare alla normalità i rapporti bilaterali, storicamente solidi, tra Italia e Stati Uniti.

Ora il messaggio del presidente americano sembra voltare pagina: «Mi piace. Mi è sempre piaciuta».