IL REGIME DEGLI AYATOLLAH

In un momento di forte tensione internazionale, fra la guerra in Medio Oriente e quella in Ucraina, l’Iran torna ad alzare i toni. “Abbiamo l’Europa a portata di tiro”, ha detto Ahmad Bakhshayesh Ardestani, membro della commissione parlamentare iraniana per la Sicurezza nazionale e la Politica estera. Il deputato, senza fornire riscontri tecnici indipendenti, ha detto che la gittata dei missili di Teheran è passata da 2mila a 4,5mila chilometri.

Un cambio di passo che, se confermato, permetterebbe di allargare il raggio d’azione degli Ayatollah fino a Italia, Germania Francia e Regno Unito. Con questa gittata potrebbero finire nel mirino i centri nevralgici di comando e rifornimento della Alleanza Atlantica (Ramstein, Stoccarda, Napoli, Mons) oltre che le basi aeree che ospitano armamenti nucleari tattici della Nato e le installazioni dello scudo-antimissile europeo.

Il quotidiano Hamshahri, di proprietà del comune di Teheran, ha titolato: “Tutta l’Europa è a portata dell’Iran”. Il 3 novembre, lo stesso giornale aveva pubblicato un articolo dal titolo “Vedremo che succede”, affiancandolo con l’immagine di un Pasdaran che studia una mappa con 15 potenziali bersagli europei.

La scorsa settimana il vicecapo della formazione paramilitare Basij, Qassem Qoreishi, ha riferito che la guida iraniana Mojtaba Khamenei ha ordinato alle forze armate di aumentare la gittata e la precisione dei missili, di fronte alla possibilità che gli Stati Uniti spostino le loro operazioni su basi più lontane dall’Iran. In questo senso i Guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver revocato il limite autoimposto di2.000 chilometri, senza precisare se abbiano già sviluppato o schierato missili a più lungo raggio.