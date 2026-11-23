ROYAL FAMILY

Qualcosa si muove fra i corridoi di Buckingham Palace. Secondo quanto scritto nel libro “Dukes of Hazzard” di Tom Sykes, il principe William avrebbe un piano per riformare la Corona inglese. Una delle tappe fondamentali passerebbe per la privazione dei titoli reali per il fratello Harry e suoi figli, Archie ed Lilibet.

L’idea sarebbe quella di declassare i titoli a “professionali”, limitando così tutti gli altri ai soli membri della famiglia reale che svolgono incarichi per conto della Corona.

I rapporti fra i fratelli sono tesi da anni, nello specifico da quando il duca di Sussex ha deciso di lasciare il proprio ruolo nella Royal Family e trasferirsi negli Usa con la moglie Meghan Markle e la famiglia.

La coppia è recentemente tornata in patria dopo sei anni all’estero e, da qualche settimana, è alle prese con la notizia dell’arresto in Florida del padre di Meghan con accuse pesantissime legate a presunta detenzione di materiale pedopornografico.