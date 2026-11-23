colosso dei microchip

Jensen Huang torna alla guida di Nvidia. Il Consiglio di amministrazione dell’azienda ha annunciato il reintegro, con effetto immediato, del manager nella carica di presidente e amministratore delegato, oltre che come membro del board. La decisione arriva a circa due settimane dalle sue dimissioni, presentate dopo alcune indiscrezioni su presunte relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna che avrebbe potuto collaborare con l’intelligence cinese e un’altra con una sua diretta sottoposta.

In una nota, Nvidia ha spiegato che il Consiglio ha votato all’unanimità il ritorno di Huang dopo una serie di colloqui e incontri. “Il Consiglio si è dichiarato soddisfatto della sua franchezza e della sua capacità di guidare Nvidia”. Nel processo decisionale, prosegue la comunicazione, il board ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali indicazioni, “è fiducioso che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale”.

Trump: “Ho convinto il board, Huang non ha fatto nulla di sbagliato”

Sulla decisione è intervenuto il presidente americano Donald Trump, che ha elogiato il ritorno del manager. “Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso la decisione giusta e opportuna, riportando Jensen Huang alla carica di amministratore delegato”, ha scritto su Truth Social. “Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma dell’intera economia americana”.

Trump ha aggiunto che “il governo degli Stati Uniti non ha motivo di ritenere che il ritorno di Jensen in Nvidia comporti rischi per la sicurezza nazionale”. Ha inoltre sostenuto che il procuratore generale americano ha confermato che il governo non dispone di prove che Huang abbia tenuto condotte illecite. Il presidente ha comunque invitato Nvidia a proseguire la propria “indagine interna” sul rispetto delle norme statunitensi sui controlli alle esportazioni.

In un’intervista telefonica a Cnbc, Trump ha rivendicato direttamente il proprio ruolo nella vicenda: “Ho parlato con il board direttamente e indirettamente e ho avvertito chiaramente che fosse la cosa giusta da fare. Mettiamola così. E li ho convinti”. Il presidente ha anche affermato che Huang “non ha fatto nulla di sbagliato”.

Trump ha spiegato che i consiglieri avevano chiesto garanzie sui possibili rischi per la sicurezza nazionale: “E abbiamo dato loro rassicurazioni, almeno sulla base di tutto quello che sappiamo, e sappiamo molto”. Il capo della Casa Bianca ha inoltre rivelato di aver parlato con Huang domenica sera, prima dell’annuncio del reintegro.

“Ha altri chip nel cervello che nessun altro conosce o comprende, incluso me”, ha scherzato Trump, elogiando le capacità del manager. Il presidente ha anche pubblicato su Truth Social un’immagine di Huang creata con l’intelligenza artificiale, ritratto con un reggiseno rosso tra le mani, in una parodia della fotografia in cui Trump alzava il pugno dopo il tentativo di assassinio del 2024.

Schumer: “Indagheremo su eventuali irregolarità”

La vicenda ha provocato anche la reazione dei democratici. Il senatore Chuck Schumer ha annunciato che il suo partito utilizzerà “tutti i mezzi a disposizione per indagare su eventuali irregolarità” da parte dell’amministrazione Trump e di Jensen Huang. “Trump mette i propri interessi finanziari e quelli dei suoi amici miliardari davanti alla nostra sicurezza nazionale”, ha sostenuto Schumer in un post su X.

L’effetto Huang sui mercati

Il ritorno di Huang ha avuto immediate ripercussioni sui mercati finanziari. Dopo l’annuncio, le azioni Nvidia hanno registrato un balzo del 29% nelle contrattazioni pre-apertura, arrivando a guadagnare oltre il 34%. In forte rialzo anche numerosi altri titoli tecnologici, tra cui SpaceX (+9,15%), CoreWeave (+25,03%), Microsoft (+4,41%), Micron (+20,16%), Nebius Group (+27,23%), Intel (+14,92%), AMD (+8,36%), Oracle (+15,23%) e Amazon (+4,27%).

In rialzo anche i principali listini americani, con il Nasdaq in evidenza, seguito da S&P 500 e Nyse. In controtendenza Anthropic, che dopo aver perso terreno nella prima ora di contrattazioni si è attestata a -0,89%.

L’effetto si è fatto sentire anche a Piazza Affari, dove sono avanzati i titoli tecnologici: Prysmian ha guadagnato il 6,77%, Technoprobe l’11% e Stm il 9,6%.