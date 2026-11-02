Halloween, aghi e chiodi nei dolci dei bambini in Germania: allarme in nove regioni

Halloween

Finora non sono stati segnalati feriti: gli oggetti sono stati individuati prima che i dolci venissero consumati

Aghi, viti, chiodi e altri oggetti metallici sono stati trovati nei dolci raccolti dai bambini durante Halloween in diverse località della Germania. La polizia ha ricevuto segnalazioni da almeno nove Laender, tra cui Baden-Wuerttemberg, Baviera, Turingia, Bassa Sassonia, Brema, Schleswig-Holstein e Renania Settentrionale-Vestfalia. Casi sono stati segnalati anche in Austria. Come riporta la Dpa, tra gli episodi, due famiglie di Filderstadt, vicino a Stoccarda, hanno trovato diversi aghi in merendine al latte e nocciole.

A Landshut, in Baviera, sono state scoperte viti in caramelle gommose e barrette di cioccolato, mentre ad Hannover una bambina di nove anni ha trovato un ago da cucito in ciascuno di tre dolci confezionati. Finora non sono stati segnalati feriti: gli oggetti sono stati individuati prima che i dolci venissero consumati. In diversi casi la polizia sospetta una manipolazione intenzionale, ma non è ancora chiaro se gli episodi siano collegati né quale sia il movente.

Alcune procure e forze di polizia indagano per sospette lesioni personali aggravate tentate. Le autorità invitano i genitori a controllare attentamente le confezioni e a non consumare i prodotti sospetti, conservandoli insieme agli involucri e segnalandoli alla polizia. Gli eventuali corpi estranei non dovrebbero essere rimossi, per non compromettere le prove.