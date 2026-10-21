Germania, anche i tedeschi verso le manifestazioni sul caro vita: allerta violenze

In Germania è stata proclamata per il 31 ottobre una giornata di proteste che coinvolgerà nove tra le principali città del Paese. Un’iniziativa sostenuta da diversi gruppi della sinistra radicale e promossa dal movimento ‘Gen Z regelt das’.

Sull’onda delle manifestazioni e degli scontro violenti registrati nelle ultime settimane in Francia, l’evento prevede mobilitazioni a Berlino, Francoforte, Amburgo, Colonia, Stoccarda, Brema, Monaco, Lipsia e Düsseldorf. Gli appuntamenti prenderanno il via nel pomeriggio, tra le 14 e le 16, con attività che potrebbero prolungarsi fino a tarda sera per riaffermare istanze legate al caro vita, al disagio nelle scuole, al servizio militare e alla causa palestinese, potendo contare anche sull’adesione dell’organizzazione giovanile della Linke.

L’allerta delle autorità di sicurezza tedesche resta particolarmente elevata di fronte a una campagna promozionale che sta viaggiando intensamente sui social network attraverso appelli, volantini diffusi negli istituti scolastici, immagini e messaggi capaci di evocare episodi di violenza, individuando in Berlino e Francoforte i cuori pulsanti della protesta.

Per prevenire potenziali disordini è stato disposto un significativo rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.