Putin incontra Witkoff: “Petroliere pronte a partire”. E c’è il possibile incontro in Cina

SAN PIETROBURGO

Nel corso del suo incontro a San Pietroburgo con l’inviato statunitense Steve Witkoff, il presidente Vladimir Putin ha annunciato l’imminente partenza di diverse petroliere come pattuito dall’accordo fra Mosca e Washington a inizio mese. “Dopo che entrambe le parti hanno fatto l’annuncio sull’accordo, i prezzi del gasolio sui mercati mondiali sono calati del 5-6%”, ha sottolineato il capo del Cremlino.

Sul tavolo, in una riunione durata circa tre ore, le trattative sul dossier Ucraina e anche un possibile incontro fra le rappresentanze di Russia e Stati Uniti in Cina.

Witkoff ha poi ringraziato Putin per la liberazione di Stephen Hubbard, insegnante americano di 74 anni catturato in Ucraina nel 2022 con l’accusa di essere un mercenario.