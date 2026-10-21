L’annuncio di Putin: “Prezzo diesel in calo grazie all’accordo con gli Usa”

Vertice a mosca

Grazie all’intesa tra Stati Uniti e Russia sulle esportazioni di diesel, i prezzi del carburante sui mercati mondiali sono scesi del 5-6%: l’ha detto il presidente Vladimir Putin durante l’incontro con l’inviato americano Stephen Witkoff. A riferirlo è stata l’agenzia di stampa Tass.

L’accordo sul diesel tra Donald Trump e Putin prevede lasospensione temporanea delle sanzioni statunitensi sul diesel russo in cambio dell’immissione sul mercato americano e globale di 300.000 tonnellate subito, di 500.000 tonnellate a novembre e di 1 milione in una fase successiva.

Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso dell’incontro con l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff, ha dichiarato che la Russia vuole contribuire a risolvere la crisi iraniana. Lo riporta la Tass. “Se possiamo fare qualcosa per risolvere questa crisi, saremo lieti di farlo”, ha detto. “Abbiamo relazioni speciali e di fiducia con l’Iran e con i nostri partner in quel Paese, perché si sono consolidate nel corso di decenni”, ha aggiunto Putin.