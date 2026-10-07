Francia, convocato ambasciatore iraniano: “Inaccettabile diffusione fake news”

SCONTRO DIPLOMATICO

Dopo l’affronto condito a scherno della Repubblica islamica iraniana, che ieri ha convocato l’ambasciatore francese per lamentare il “trattamento violento” riservato agli studenti in protesta, il governo di Parigi ha deciso di rispondere per le rime. Su richiesta del ministro dell’Europa e degli Esteri, Jean-Noël Barrot, l’ambasciatore iraniano è stato convocato al Quai d’Orsay per protestare contro la campagna di disinformazione condotta da Teheran sui movimento che agitano le strade francesi.

Al rappresentante iraniano, riferisce il ministero degli Esteri, è stato comunicato che “i contenuti falsi diffusi online da account ufficiali del ministero degli Affari esteri iraniano sono assolutamente inaccettabili, così come è stata ingiustificata la convocazione, avvenuta il 6 ottobre, del nostro ambasciatore a Teheran”. Per Parigi queste provocazioni indegne “devono cessare”.