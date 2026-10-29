Bosnia-Erzegovina, precipita elicottero militare italiano. Da accertare le cause dell’incidente

MISSIONE EUFOR

Un elicottero italiano CH47 impegnato nell’operazione Eufor è precipitato nel pomeriggio di oggi 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina. Le cause sono in fase di accertamento e il ministero della Difesa fa sapere che “i soccorsi sono prontamente intervenuti”.

Secondo i media locali che citano il sindaco di Brcko, Siniša Milic, il bilancio sarebbe di quattro morti e 12 feriti. “La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di EUFOR in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore - ha commentato la premier, Giorgia Meloni - Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano”.

L’EUFOR (operazione Althea) è stata istituita il 2 dicembre 2004 su mandato dell’Ue e con autorizzazione Onu in sostituzione alla missione SFOR della NATO. Il suo obiettivo principale è garantire il mantenimento di un ambiente sicuro e stabile nel paese e vigilare sul rispetto degli accordi di Dayton.