Armenia, mega rissa in Parlamento. Volano pugni e calci | VIDEO

FAR WEST

Dalle accuse politiche allo scontro fisico, con la seduta costretta a fermarsi. Così il Parlamento armeno è diventato incredibilmente teatro di momenti di forte tensione tra esponenti della maggioranza e dell’opposizione.

La scintilla è scoccata dopo le dichiarazioni di Taron Chakhoyan, esponente di Contratto Civile, che ha chiamato in causa la famiglia di Narek Karapetyan, legato al blocco Armenia Forte, con accuse di corruzione.

Armenia's parliament briefly turned into Fight Club. First rule: Forget the rules of procedure



A parliamentary session descended into a mass brawl between ruling party and opposition lawmakers. The argument got so heated that parliamentary security had to step in and separate… pic.twitter.com/Dd2VrueLmi — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026

La discussione è rapidamente degenerata, coinvolgendo diversi deputati in una colluttazione. Un parlamentare dell’opposizione ha riportato una lesione al setto nasale e ha avuto bisogno di assistenza medica.