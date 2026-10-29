FAR WEST

Armenia, mega rissa in Parlamento. Volano pugni e calci | VIDEO

di Redazione
Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

Dalle accuse politiche allo scontro fisico, con la seduta costretta a fermarsi. Così il Parlamento armeno è diventato incredibilmente teatro di momenti di forte tensione tra esponenti della maggioranza e dell’opposizione.

La scintilla è scoccata dopo le dichiarazioni di Taron Chakhoyan, esponente di Contratto Civile, che ha chiamato in causa la famiglia di Narek Karapetyan, legato al blocco Armenia Forte, con accuse di corruzione.

La discussione è rapidamente degenerata, coinvolgendo diversi deputati in una colluttazione. Un parlamentare dell’opposizione ha riportato una lesione al setto nasale e ha avuto bisogno di assistenza medica.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.