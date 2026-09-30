Allarme sul volo Dubai-Tel Aviv, si fa strada l’ipotesi terrorismo: “Voleva far schiantare l’aereo”

INTERROGATO IL PILOTA

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Stamattina il volo Flydubai diretto da Dubai a Tel Aviv — con a bordo 174 passeggeri, tra cui 27 bambini — ha trasmesso brevemente un segnale di soccorso che ha fatto scattare i jet dell’aeronautica israeliana. Dopo i primi momenti di apprensione, il velivolo è atterrato all’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Secondo una prima versione dei fatti, all’origine dell’incidente ci sarebbe stato un acceso alterco tra i piloti a bordo. Tuttavia, la versione ricostruita a posteriori è diversa e lascia sempre più spazio allo scenario di attentato terroristico. Uno dei piloti - di nazionalità omanita, successivamente sottoposto a interrogatorio - avrebbe accoltellato l’altro - un cittadino emiratino - con l’obiettivo di far schiantare l’aereo. A permettere l’atterraggio sarebbe stata una seconda squadra di piloti in abiti civili, presenti a bordo per una esercitazione. Intanto, un altro volo della Flydubai diretto da Dubai a Tel Aviv che sembrava essere rientrato “per problemi tecnici” è invece atterrato senza problemi all’aeroporto Ben Gurion, smentendo dunque la notizia.

🚨 BREAKING: A pilot aboard Flydubai flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv attacked the other pilot and attempted to seize control of the aircraft in terror attack.



The plane, carrying 174 Israeli passengers, plunged 14,000 feet before the situation was brought under control and… pic.twitter.com/FAgyt7dOpK — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) September 30, 2026

“Abbiamo sentito delle urla sull’aereo. Poi hanno aperto la cabina di pilotaggio e abbiamo visto del sangue: qualcuno aveva accoltellato il pilota con un coltellino”. Racconta così a Channel 12 un testimone del volo, descrivendo scene drammatiche avvenute a bordo. La donna ha aggiunto che alcuni passeggeri israeliani, insieme ai membri dell’equipaggio, hanno aiutato a riportare l’ordine fermando l’aggressore. “Abbiamo pregato - prosegue - Ci sono stati anche momenti in cui abbiamo pensato che non ce l’avremmo fatta a uscirne vivi”. Un’altra donna, che si è identificata come Noam, ha raccontato: “Abbiamo capito che uno dei piloti era stato accoltellato e gravemente ferito, e che avevano perso il controllo dell’aereo. Il mezzo ha iniziato a precipitare rapidamente. È stato davvero spaventoso”. Le immagini mostrano inoltre che il timone di coda è stato gravemente danneggiato.

Volo Dubai - Tel Aviv (Tempo)

Il volo Flydubai era decollato da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, alle 07:05 del mattino, con atterraggio previsto all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv verso le 09:30. Tuttavia, dopo circa un’ora e mezza di volo e subito dopo essere entrato nello spazio aereo giordano, il velivolo aveva trasmesso il codice 7700 (emergenza generale) e, successivamente, il codice 7500 (dirottamento). Contemporaneamente, l’aereo aveva poi invertito la rotta, rientrando nello spazio aereo saudita e iniziando a sorvolare il Regno a bassa quota. Il mezzo ha perso 4mila metri di quota in soli 29 secondi