7 ottobre, operazione antiterrorismo dell’Idf in Cisgiordania: arresti e interrogatori

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Tre anni dal massacro da parte di Hamas: le cerimonie e il ricordo delle vittime alla Knesset

Sono passati tre anni dall’attacco del 7ottobre 2023 in Israele. Il Consiglio di Ottobre, che rappresenta le famiglie dei soldati caduti e i sopravvissuti alla prigionia, insieme ad altri partecipanti, si è riunito per un minuto di silenzio davanti alla Knesset. I partecipanti tenevano in mano cartelli con le foto degli ostaggi uccisi e alcuni sventolavano bandiere israeliane.

Un giorno di ricordo ma anche di attenzione per possibili attacchi. L’esercito israeliano (Idf) ha riferito di avere lanciato durante la notte diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando e interrogando decine di sospetti, ricercati e accusati di coinvolgimento in atti di terrorismo e incitamento, tra cui l’aver espresso sostegno all’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023. Lo riporta il Times of Israel.

L’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa riferisce che i soldati israeliani hanno effettuato incursioni nel villaggio di Beit Duqqu, a nord di Gerusalemme, e nel quartiere di Isawiyah a Gerusalemme Est.