Borse, arriva l’effetto Midterm. Milano guida lo sprint europeo

Le Borse europee hanno registrato un’accelerazione significativa a metà seduta, spianando la strada a una giornata di forte rialzo sui principali listini del Vecchio Continente. A innescare il clima di fiducia sui mercati finanziari è stata la sconfitta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione delle elezioni di midterm. Un verdetto che consegna il controllo del Congresso ai Democratici e ridisegna gli equilibri politici a Washington.

Nel dettaglio, a metà giornata Francoforte avanza dell’1,4%, Parigi guadagna l’1,54% e Londra sale dell’1,30%. La performance migliore spetta a Piazza Affari: Milano registra un rialzo del 2,27% guidando il rally europeo.

Secondo gli operatori economici, il cambio di passo alle Midterm limiterà fortemente l’agenda legislativa del presidente Trump. Nello specifico, i mercati scommettono su un freno alle misure protezionistiche che negli ultimi anni hanno danneggiato l’economia europea, a partire dalla politica dei dazi doganali e dalle tensioni geopolitiche — come la crisi con l’Iran — che avevano spinto al rialzo i prezzi dell’energia e alimentato la spinta inflazionistica.