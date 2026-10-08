Yara, il figlio di Bossetti a Ore 14: “Peggio di Garlasco, il vero colpevole è ancora fuori”

“Mai tanti errori giudiziari” come nell’inchiesta sull’omicidio di Yara Gambirasio. Lo afferma a ‘Ore 14 di sera’, in onda oggi alle 21.20 su Rai2, il figlio di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per il delitto della 13enne di Brembate.

“È molto peggio di una Garlasco 2 - afferma Nicolas Bossetti che parla in tv per la prima volta - perché un caso così non è mai successo a mio parere in Italia, con così tanti errori giudiziari, senza mai la possibilità di difendersi, di dare la possibilità alla difesa di visionare e riprovare a vedere se il Dna combaci effettivamente con Ignoto 1 che attualmente è dentro il carcere: mio padre”.

“Non c’è una cosa vera, è l’errore giudiziario più grande della storia. Non ha mai potuto difendersi, gli è stato negato di rianalizzare la prova regina. Non gli è stato consentito di difendersi”, attacca il giovane. “Il vero colpevole è ancora là fuori”, dice nell’intervista.

Il figlio di Massimo all’epoca dei fatti aveva 9 anni, mentre al momento dell’arresto del padre, avvenuto il 16 giugno 2014, aveva invece 12 anni. Nell’intervista fa riferimento ai ripetuti recenti tentativi della difesa di Bossetti di far rianalizzare nuovi reperti. Richieste respinte dalla Corte di Assise di Bergamo poche settimane fa.