I nodi da sciogliere

Tutto quello che la procura di Caltanissetta punta a chiarire. E dopo una ben precisa operazione, durata molti anni, per imporre una sola narrazione (falsa): contro i Ros, Mori e De Donno

Cinquantasette giorni separano Capaci da via D’Amelio. Su quei giorni un collaudato circuito mediatico, politico e giudiziario ha imposto una lettura da lasciare ai posteri. Per quasi vent’anni ha concentrato i sospetti sugli uomini del Ros guidati da Mario Mori. Processi diversi, riciclaggio di testi e pentiti, nuove accuse sugli stessi protagonisti, anche dopo le assoluzioni definitive: Mori e Sergio De Caprio per la mancata perquisizione del covo di Riina; Mori e Mauro Obinu per la mancata cattura di Provenzano; Mori e Giuseppe De Donno per la cosiddetta trattativa Stato-mafia. Un’esposizione mediatica devastante, alimentata finanche dall’ipotesi che Borsellino fosse stato ucciso perché aveva scoperto e osteggiato i contatti con Vito Ciancimino.

A sostegno di questa lettura è stato evocato l’incontro del 25 giugno 1992 alla caserma Carini, dove il Ros Centrale aveva i suoi uffici palermitani, tra Borsellino, Mori e De Donno. «Per richiamare gli ufficiali», si disse. La prima domanda: perché mai Borsellino, se diffidava del Ros, avrebbe chiesto al maresciallo Canale di organizzare quell’incontro riservato proprio nella «tana del lupo cattivo»? Il contenuto non è accertabile. Ma altri eventi aiutano a capire.

Preso il posto di Falcone a Palermo, Borsellino non aveva ricevuto dal procuratore Pietro Giammanco la delega sul capoluogo siciliano. Ergo: non poteva seguire formalmente l’inchiesta mafia-appalti, di cui aveva già trattato uno stralcio nel 1991 da Procuratore di Marsala. Ai funerali di Falcone, il 25 maggio, incontra Antonio Di Pietro: «Dobbiamo fare presto, dobbiamo vederci e scambiarci gli atti perché seguiamo lo stesso filo». Il filo era quello degli appalti, la «Mafiopoli» come la ridenominò il Pm di Mani Pulite. Un filo che seguiva anche il pm catanese Felice Lima che raccoglieva in carcere, con il capitano De Donno, le dichiarazioni del geometra Giuseppe Li Pera, capo area della De Eccher, sul sistema degli appalti. Aveva invano chiesto di essere sentito dai pm palermitani.

Tanti i buchi di quei giorni. Ai primi di luglio gli ex collaboratori di Borsellino a Marsala, i pm Camassa e Russo, lo trovarono sconvolto. Borsellino pianse: «Un amico mi ha tradito». E ancora: «Questa Procura è un nido di vipere». A quale amico si riferiva? Un interrogativo, conteso dalle interpretazioni contrapposte. Altro buco? Due date: il 13 e il 14 luglio. Siamo a pochi giorni dalla strage. Il 13 Lo Forte e Scarpinato, con Pignatone contitolare del fascicolo e il visto di Giammanco, firmano una richiesta di archiviazione per 21 indagati di mafia-appalti. Fra loro Antonino Buscemi (boss di Passo di Rigano), Francesco Bonura e Salvatore Fauci. Chi sono? Il fratello di Buscemi, Salvatore, e Bonura, attraverso «Immobiliare Raffaello», avevano venduto alcuni appartamenti alla famiglia Pignatone.

Nel 1996 Scarpinato e familiari cedettero un immobile a Sciacca a una società riconducibile alla moglie di Fauci. Operazioni illecite? No. Inopportune? Un interrogativo che contribuisce a comprendere il clima in cui si svolse la riunione del 14 luglio: Borsellino partecipò ad una riunione in Procura. All’ordine del giorno anche mafia-appalti. Come fu trattato? È certo che nessuno gli disse della richiesta di archiviazione. Tante circostanze che la Procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca, ha rispolverato per cercare risposte anche fuori dalle piste tante care ai neogarantisti, un tempo giustizialisti. Trattativisti e appassionati di piste nere. E i nuovi percorsi investigativi, attraverso un’indagine altamente tecnica del Ros, hanno raggiunto nei giorni scorsi anche Gianni De Gennaro. Subito una levata di scudi. Respingendo la richiesta cautelare, il Gip ha letto nelle intercettazioni preoccupazioni più legate alla vicenda del pentito Contorno che alla strage di via D’Amelio. La Procura ricorre. Ed il 1 dicembre è atteso il Riesame. È in questo contesto che deflagra la notizia drammatica del suicidio dell’ex capo della Polizia. Sgomento e cordoglio di fronte ad una morte inattesa. De Gennaro preoccupato o servitore dello Stato ferito nell’onore? Quella morte non autorizza nessuno ancora a dare risposte, né a trasformare il dolore in un’accusa morale contro chi indaga. Ogni ipotesi sulla strage va accertata senza pregiudizi. La Procura deve poter verificare anche ciò che non piace. De Gennaro merita pietà, preghiere e gratitudine per quanto ha fatto per il Paese. Ma Borsellino e la sua famiglia meritano che la ricerca della verità non resti prigioniera di una narrazione a senso unico.

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