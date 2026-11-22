Disposto il lavoro esterno per l’ex muratore di Mapello all’ergastolo dal 2018. E sul Dna spuntano nuovi dubbi

Revisione del processo, dubbi sul DNA di Yara e la certezza che il colpevole dell’omicidio per cui è stato condannato sia qualcun altro: le prime parole di Massimo Bossetti, l’ex muratore di Mapello all’ergastolo dal 2018, all’uscita dal carcere per qualche ora di lavoro esterno sono tutte proiettate al futuro. Insieme a lui sono stati intercettati dai media anche i suoi avvocati che hanno parlato di ciò che attende Bossetti nei prossimi mesi.

Il primo a farlo è stato proprio l’ex muratore di Mapello ai microfoni di Quarto Grado su Retequattro: “Abbiamo fatto il ricorso in Cassazione perché il 5 ottobre, come sapete tutti, hanno rigettato l’udienza. L’abbiamo impugnata e sto aspettando che fissino l’udienza. Poi per il resto bisogna saper lottare, andare avanti e lo farò”.

Fiducioso quindi nella revisione del processo “Ci sono tante cose che possono essere fatte meglio – ha spiegato prima di parlare di chi secondo lui avrebbe ucciso Yara Gambirasio –meglio chiedere agli avvocati, non voglio sbilanciarmi più di tanto. L’idea che c’è anche nel gruppo difensivo è che tutto sia scaturito all’interno della palestra. È lì che bisogna cercare e prendere in mano di nuovo le indagini e ripetere tutto”.

Dichiarazioni raccolte durante le ore che passa ogni giorno per lavorare in una ditta specializzata in coibentazione termoacustica nel milanese. Un lavoro “bellissimo, che mi distrae”, dice. Un nuovo impatto con la realtà che il suo legale, Claudio Salvagni, ha raccontato in una lunga intervista al Giorno.

“Il lavoro esterno non è stato chiesto da Bossetti. È venuto tutto dal carcere – ha spiegato l’avvocato – La prima cosa che ha fatto, appena uscito, è stata guardare il cielo, a destra e a sinistra. Le prime parole che mi ha rivolto sono state: ‘Mi tremano le gambe. Non mi pare possibile’”.

Il legale di Bossetti è tornato sui dubbi difensivi: “L’opinione di Massimo nasce da una circostanza innegabile: nessuno ha visto Yara allontanarsi dalla palestra di Brembate di Sopra per fare ritorno a casa. Nessuno sa quando scompare – ha spiegato al Giorno – Abbiamo molte piste investigative, piste alternative. Perché non sono state chiarite? Perché sono state trascurate per poi essere abbandonate”.

Nonostante il 5 ottobre scorso il Tribunale di Bergamo abbia negato alla difesa la possibilità di esaminare i reperti, il legale ritiene di potersi concentrare sul campione 31G20, dal quale è stato estratto il Dna attribuito a “Ignoto 1” e successivamente identificato in Bossetti.

Secondo il pool difensivo di Bossetti: “Il reperto 31G20 è stato consumato nell’esame e per questa ragione sarebbe stato impossibile fotografarlo in un secondo tempo – sottolinea – Se non arriva da 31G20, da dove arriva ‘Ignoto 1’, da dove arriva quel Dna, la ‘prova regina’ dell’accusa e della condanna di Bossetti?”.