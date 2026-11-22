Il convegno

A Milano la mobilitazione contro il velo integrale e il separatismo religioso. Kelany (FdI): «Sui valori dell’Occidente non si possono fare passi di lato»

Due visioni della donna, del suo ruolo, della dignità che deve avere nella società. Due idee antitetiche, del tutto inconciliabili. Fratelli d’Italia ha organizzato una serie di incontri per sensibilizzare i cittadini su un tema così importante per l’immediato futuro dell’Europa. Ieri a Milano si è tenuta l’iniziativa «Nessuna resti nascosta. La sfida delle donne al velo integrale: libertà e partecipazione contro l’islamizzazione».

Con la proposta di legge di Fratelli d’Italia c’è la volontà di approvare norme chiare per contrastare il fondamentalismo e il separatismo islamico: stop all’uso di indumenti che coprono e nascondono il volto in pubblico, contrasto severo ai matrimoni forzati e piena trasparenza sui finanziamenti ai luoghi di culto. Indubbio protagonista di ieri pomeriggio Ignazio La Russa, presidente del Senato, intervistato dal condirettore di Libero, Piero Senaldi. «Ho letto del terribile episodio di Novellara, la giovane donna che, per salvarsi dal marito, si è buttata dalla propria auto. Quello che mi colpisce di più è che le vestali della difesa necessaria delle donne, se non è un islamico a fare violenza su una donna o a costringerla, in questo caso con violenza o stupro fanno da megafono. Se a compiere un episodio del genere è un islamico arrivato dall’estero in Italia, ne avete sentito un grande clamore? Avete visto manifestazioni? No, si occupano per altro. Questo mi ha colpito molto».

Molto apprezzato anche l’intervento della deputata di Fdi, Sara Kelany, prima firmataria della legge: «Vogliamo tutelare i valori dell’Occidente sui quali non intendiamo fare un passo indietro. È necessario sapere chi e quanto finanzia i luoghi di culto. Abbiamo il dovere di controllare questi flussi perché l’Islam politico utilizza questi canali per far passare certi messaggi ed è il sistema con cui tende alla sovversione». A Milano il partito ha avviato la raccolta firme contro il velo integrale in spazi pubblici, scuole, uffici e negozi. Nei mercati di via Stresa di via Fauchè in due giorni «sono state raccolte 500 firme», ha ricordato il deputato Riccardo De Corato. Presente all’incontro, che ha incluso un collegamento con il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, anche Marion Maréchal, eurodeputato, vicepresidente di Ecr: «La situazione in Francia è decisamente peggiore, tanto che abbiamo preso l’iniziativa di vietare l’uso del velo integrale dal 2011, davanti all’esplosione di questa pratica che è arrivata in Francia con l’immigrazione massiva. Ma nello stesso tempo abbiamo visto l’uso del velo classico che è triplicato negli ultimi vent’anni».

Di grande impatto l’analisi del capodelegazione di FdI-Ecr a Bruxelles, Carlo Fidanza: «Siamo di fronte a un vero e proprio patto del caos, la saldatura tra le avanguardie dell’Islam politico legate ai Fratelli Musulmani e la sinistra antagonista radicale. Contro questa convergenza, pochi giorni fa al Parlamento europeo abbiamo votato con tutto il gruppo dei Conservatori e il centrodestra unito per la messa al bando dei Fratelli Musulmani dall’Unione Europea». Chiarissima Mojdeh Karimi, vicepresidente dell’associazione Italia-Iran: «Quando parliamo di questi centri islamisti, non sono solo da controllare questi soldi, ma anche i pensieri che portano, anche l’ideologia che difendono». Dulcis in fundo il contributo di Paola Concia, attivista, per anni deputata del Pd: «Utilizzano la nostra democrazia per infiltrarsi in alcuni partiti. E questo io lo trovo pericolosissimo. Naturalmente, come potete immaginare, per me è un grande dolore che a sinistra non solo non ci si renda conto, ma si utilizzi l’inclusione, tra virgolette, come uno strumento per far entrare una parte dei musulmani all’interno delle istituzioni».

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