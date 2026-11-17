solito metodo

Tra accordi e donazioni il metodo si conferma. Entrare per influire e conquistare un’egemonia

Venezia sa quanto costa restare bella. Così, quando arriva la promessa di 50 milioni di euro, lascia tutti a bocca aperta. Anche se quel dono arriva dal Qatar, accompagna un accordo di cooperazione con il Comune e un progetto che porterà l’emirato a stabilirsi nei Giardini della Biennale, la storia della monarchia del Golfo passa in secondo piano. Anche se la riconoscenza potrebbe durare ben oltre l’esaurimento dei fondi. Per il benefattore, intanto, si prepara un posto fra le nazioni che in quel luogo hanno scelto di raccontare il mondo. A guidare l’operazione è la sceicca Al Mayassa bint Hamad Al Thani, sorella dell’emiro e presidente di Qatar Museums, l’ente museale qatariota, che nel 2024 firma il protocollo con Luigi Brugnaro, allora sindaco e vicepresidente della Biennale. Venezia ha bisogno di risorse, Doha cerca una presenza culturale destinata a durare. Nel frattempo, lontano da Venezia, il Qatar ospita l’ufficio politico di Hamas, l’organizzazione terroristica responsabile del massacro del 7 ottobre 2023 in Israele. Nel Paese aveva base l’operatore di Hamas, Muhammad Ahmad Abd al-Dayim Nasrallah, che il Tesoro americano ha sanzionato nel 2023, accusandolo di trasferire decine di milioni di dollari anche all’ala militare.

Ma Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa rassicura: «La firma del nostro Protocollo di Cooperazione con il Comune di Venezia avvicina le nostre nazioni, forgiando un’alleanza culturalmente strategica. La cultura è sempre stata un ponte tra le persone. In un mondo che è diventato sempre più polarizzato, sentiamo un profondo senso di responsabilità di affrontare le nostre differenze attraverso manifestazioni pacifiche di espressioni creative». E la creatività è esplosa. Il padiglione permanente è ancora un progetto, ma nel maggio 2026 il Qatar partecipa alla Biennale d’arte con una struttura temporanea sul terreno del futuro edificio nei Giardini. Il rapporto con l’Italia è speciale e il denaro lo allarga anche fuori dalle sale espositive. Una parte della donazione al Comune di Venezia, infatti, finanzia gli uffici giudiziari: 650mila euro destinati nel dicembre 2025. In Consiglio comunale l’amministrazione ha assicurato che il dono non impone condizioni. Negli anni in cui si stringevano questi accordi, Israele trattava per il ritorno dei 251 ostaggi catturati, mentre da Doha l’ufficio politico di Hamas gestiva le trattative. Sono tornati 166 vivi e 85 morti, compresi quelli già uccisi il 7 ottobre. Proprio Hamas che nasce dal ramo palestinese dei Fratelli Musulmani, fondati in Egitto nel 1928 da Hassan al-Banna con il progetto di una trasformazione islamica della società e dello Stato anche in Occidente. Un movimento che influenza fortemente il Qatar e che si è diffuso tramite predicazione, assistenza e formazione che costruiscono il radicamento necessario all’influenza politica.

E alla Biennale il Qatar aveva già offerto 200mila euro per l’Architettura del 2021. Ma nel cinema il rapporto cresce con il Doha Film Institute, che finanzia produzioni e accompagna registi attraverso Qumra, il suo programma di laboratori e incontri. L’istituto aiuta i registi a sviluppare le sceneggiature e li mette in contatto con produttori e professionisti dei festival. I contributi per produrre un lungometraggio di fiction arrivano fino a 100mila dollari. Nel 2025 dodici titoli e progetti sostenuti dall’istituto arrivano fra rassegne e mercato veneziani, nel 2026 sono otto. The Voice of Hind Rajab della regista Kaouther Ben Hania, sostenuto da Doha, conquista il Leone d’argento, Gran Premio della Giuria nel 2025. L’anno dopo la regista entra nella giuria del Concorso. Le relazioni prendono anche la strada inversa. Alessandra Speciale, fondatrice e curatrice di Final Cut in Venice, il programma veneziano per i film in post-produzione, nel 2025 viene chiamata nella giuria del festival di Doha. Qatar Museums e il Doha Film Institute compaiono fra le organizzazioni del mercato Venice Production Bridge. Poi, con il film Naza, Israele è sul banco degli imputati. Aspettiamo un film altrettanto severo sul Qatar. Il mecenate saprà apprezzare la libertà d’espressione.