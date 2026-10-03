Alberto Stasi colpevole o innocente, il sondaggio di Ghisleri: cosa pensano gli italiani

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A Realpolitik l’opinione e pubblica e i casi di cronaca: Garlasco, David Rossi, Denis Bergamini...

Garlasco, David Rossi, Denis Bergamini. Tre casi diversi, tre storie che a distanza di anni continuano a dividere, alimentare dubbi e riempire pagine di giornali e ore di televisione. Ma cosa pensano davvero gli italiani?

Il sondaggio della direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, andato in onda a Realpolitik su Rete 4, dà un quadro sull’opinione pubblica sulla giustizia. Sul delitto di Garlasco il 45,9% degli intervistati ritiene ad esempio Alberto Stasi innocente. Il 40,9 non sa o non risponde. Sul caso di David Rossi, il giudizio è netto: il 63,3% pensa che non si sia trattato di suicidio ma di omicidio. E sulla morte di Denis Bergamini il 47,5% degli intervistati pensa che il calciatore sia stato ucciso.

Numeri, percezioni del paese reale che lanciano un’analisi ancora più profonda sul racconto mediatico dei casi di cronaca: “È evidente che il caso mediatico diventa poi una forte spinta per il giudizio – spiega Ghisleri – perché nessuno di tutti i nostri intervistati o sicuramente meno del 1% avrà potuto leggere le carte di questi casi”.

Secondo la sondaggista quindi casi vecchi di anni tornano sistematicamente al centro del dibattito pubblico, tra nuove inchieste, ricostruzioni televisive, podcast, interviste e colpi di scena, il confine tra cronaca giudiziaria e processo mediatico rischia quindi di assottigliarsi.