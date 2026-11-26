ESERCITO

Una nuova missione europea sarà presto avviata in Libano, si tratta della “Eu Support Mission in Lebanon”. Gli obiettivi prefissati richiederanno, per la realizzazione, un approccio basato sulla stretta sinergia e reciproco sostegno fra il settore civile e militare. In questo contesto, l’Italia “assumerà un ruolo guida del pilastro militare” e “il futuro Comandante è già stato individuato”.

A dirlo è stato il capo di Stato maggiore, Luciano Portolano, alla riunione del Comitato Militare dell’Unione Europea. Poi ha aggiunto: “L’Unione Europea sta compiendo sforzi per rafforzare la prontezza degli Stati membri, contribuendo efficacemente a incrementare la deterrenza della NATO contro qualsiasi tipo di minaccia”. In questo senso, le “missioni a guida UE e le operazioni condotte nel Mediterraneo, in Africa e, presto, in Libano dimostrano l’attenzione che l’Unione presta a un’area di rilevante importanza geostrategica”.

Parte della riunione è stata poi dedicata proprio agli sviluppi della situazione in Medio Oriente, nel Mar Rosso e nel Mediterraneo orientale, per ribadire l’importanza delle missioni e delle operazioni condotte nell’ambito della Politica di Sicurezza e Difesa Comune.