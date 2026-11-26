Una nuova missione europea sarà presto avviata in Libano, si tratta della “Eu Support Mission in Lebanon”. Gli obiettivi prefissati richiederanno, per la realizzazione, un approccio basato sulla stretta sinergia e reciproco sostegno fra il settore civile e militare. In questo contesto, l’Italia “assumerà un ruolo guida del pilastro militare” e “il futuro Comandante è già stato individuato”.
A dirlo è stato il capo di Stato maggiore, Luciano Portolano, alla riunione del Comitato Militare dell’Unione Europea. Poi ha aggiunto: “L’Unione Europea sta compiendo sforzi per rafforzare la prontezza degli Stati membri, contribuendo efficacemente a incrementare la deterrenza della NATO contro qualsiasi tipo di minaccia”. In questo senso, le “missioni a guida UE e le operazioni condotte nel Mediterraneo, in Africa e, presto, in Libano dimostrano l’attenzione che l’Unione presta a un’area di rilevante importanza geostrategica”.
Parte della riunione è stata poi dedicata proprio agli sviluppi della situazione in Medio Oriente, nel Mar Rosso e nel Mediterraneo orientale, per ribadire l’importanza delle missioni e delle operazioni condotte nell’ambito della Politica di Sicurezza e Difesa Comune.