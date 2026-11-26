Intervista a Paola Frassinetti

Il sottosegretario difende la riforma e respinge le critiche «Abbiamo solo aiutato le famiglie in un periodo di crisi»

«Questa riforma viene contestata solo perché ci sono forti pregiudizi ideologici. Non ci sono altre spiegazioni. Le opposizioni hanno preferito opporsi senza entrare nel merito delle singole questioni. Altrimenti non si spiega tutto questo ostruzionismo». A ribadirlo Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione.

Ieri il voto di fiducia sul dl Scuola. Sarà davvero una svolta per gli italiani?

«È molto importante questo provvedimento perché contiene una visione complessiva dei problemi inerenti al mondo scolastico. Una delle misure più importanti, ad esempio, è il tetto del 30 per cento per gli studenti stranieri. Una norma di buon senso, considerando che, se non si conosce la lingua italiana, è molto difficile apprendere ciò che spiega il docente. Quando in classe sono molti a non comprendere la lingua le difficoltà aumentano. Ci accusano di essere discriminatori, mentre noi vogliamo solo integrare. Laddove per esempio non sarà possibile riequilibrare i numeri degli studenti in una classe, abbiamo previsto fondi per l’insegnamento dell’italiano, e questo insegnamento è rivolto anche alle famiglie. Peccato che qualcuno preferisca ignorare quest’aspetto».

Non sono mancate, intanto, le polemiche, anche tra le file della maggioranza, quando si è parlato di «libri digitali»

«Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento in linea con quanto ha sempre sostenuto, ovvero aiutare le famiglie a ridurre i prezzi dei libri in un periodo di crisi. Poter consultare testi in versione digitale significa farle risparmiare. Detto ciò, chi parla di crisi nella maggioranza esagera. Forza Italia non ha mai messo in discussione il dl Scuola. Ad evidenziarlo è stata la stessa capogruppo Craxi. I suoi esponenti hanno solo espresso una visione diversa su un punto molto specifico».

La svolta per ritrovare l’unità sono stati gli e-book alle elementari?

«Alla Camera è stato presentato un ordine del giorno che prevede un confronto tecnico approfondito con le associazioni degli editori e degli altri operatori della filiera e sono state escluse le primarie in quanto lì i libri sono gratuiti ».

Il decreto poteva essere ancora migliorato?

«Parliamo di un provvedimento molto articolato. Ci sono 21 milioni di euro in più per sostenere il diritto allo studio. E ciò, considerando il periodo, non è scontato. Sono previsti anche 8 milioni per contrastare il cyberbullismo. Il decreto, così com’è stato approvato, è completo. Penso al programma per gli studenti con disabilità, che non dovrà più essere riscritto annualmente. Il fatto, poi, che, per la prima volta, si dica no al velo integrale è particolarmente rilevante. Potersi vedere in viso in aula è una priorità non solo per quanto concerne i diritti delle donne, ma anche per garantire una facilità di comunicazione che altrimenti verrebbe meno».

Va avanti, intanto, la stagione delle occupazioni per contestare tutto quanto viene deciso dall’esecutivo?

«Non è la prima volta che in questa stagione si manifesta. Stavolta, comunque, le motivazioni davvero a mio avviso non sussistono. Tant’è vero che i numeri relativi alle adesioni allo sciopero indetto dai sindacati scuola parlano di percentuali basse. Nelle occupazioni si dice che le scuole cadono a pezzi, dimenticando che, proprio grazie agli interventi messi in campo da questa maggioranza, gli edifici, dopo anni di abbandono, sono stati ristrutturati e messi a norma. Le criticità di cui ci accusa una certa sinistra sono inesistenti».

Che consiglio si sente, pertanto, di dare a chi, talvolta, finisce per essere strumentalizzato senza rendersene conto?

«Esorto i ragazzi a ragionare con la propria testa e, soprattutto, a non compiere azioni violente. Si può far sentire la propria voce in modo pacifico. Quello che è successo davanti al Ministero dell’Istruzione, che è la casa degli studenti, è davvero inaccettabile».

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