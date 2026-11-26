VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Montaruli sbotta contro le femministe di Parma e il coro su Meloni: “Loro le prime violente”. La deputata di Fratelli d’Italia ha rilanciato il video del coro sui profili social

Il femminismo dovrebbe prestare attenzione alle parole, specie nella Giornata dedicata alla violenza contro le donne. Al corteo di Parma, alcune ragazze hanno intonato: “Ma quale Presidente, ma quale femminista, Giorgia Meloni la prima della lista”. Le immagini sono circolate sui social e sono state pubblicate anche dalla deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. Nel commento che le accompagna, Montaruli sostiene che le manifestanti predichino tolleranza, inclusione, dialogo e rispetto, mentre nei fatti, scrive, si tratterebbe di “prevaricazione travestita da battaglia per i diritti”. La deputata aggiunge che, nella giornata dedicata alla lotta alla violenza di genere, sarebbero state proprio le femministe di sinistra a mostrarsi violente, e chiude con un solo aggettivo: “Vergognoso”.

Le reazioni in Fratelli d’Italia

Sull’episodio sono intervenuti anche la deputata Gaetana Russo e il consigliere regionale Priamo Bocchi, entrambi di FdI. Secondo i due esponenti, esiste un problema di coerenza quando una piazza si mobilita in nome del rispetto e lascia passare espressioni dal potenziale intimidatorio verso la più alta carica di governo. I principi, aggiungono, non possono cambiare a seconda del destinatario e la condanna della violenza non può essere selettiva.

Bocchi sottolinea inoltre che il richiamo ai “primi della lista” evoca una stagione drammatica della storia italiana, quella degli Anni di Piombo in cui le organizzazioni terroristiche nazionali redigevano vere e proprie liste di proscrizione per selezionare e colpire i propri bersagli. “Non siamo di fronte a parole che possono essere liquidate con leggerezza”, il commento.

Il corteo di Parma si è tenuto nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. E, in certi contesti, le parole pesano il doppio. Danno l’esempio, insegnano e producono emulatrici.