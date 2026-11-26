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Quanto potrebbe valere un eventuale partito di Alessandro Di Battista alle prossime elezioni politiche? È la domanda che si pongono in queste ore i sondaggisti, dopo le suggestioni di stampa su una possibile discesa in campo dell’ex esponente del Movimento 5 Stelle con ‘Schierarsi’, l’associazione culturale e civica di cui è fondatore. Secondo Renato Mannheimer, Di Battista potrebbe contare su un bacino elettorale potenziale tutt’altro che trascurabile, soprattutto nell’eventualità di un tandem con Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle. “Potrebbe insidiare da sinistra Conte, magari mettendosi d’accordo con Grillo o con altri”, ha dichiarato il noto sondaggista e sociologo a L’Aria che tira, il programma di attualità e approfondimento politico condotto da David Parenzo su La7.

“Schierarsi ha un suo mercato”

Nel corso del suo intervento, Mannheimer ha analizzato una rilevazione Eumetra, realizzata per la trasmissione Piazza Pulita, sulla possibile formazione politica dell’ex pentastellato, che ha individuato un bacino potenziale di interesse pari al 24%. “Questo è un mercato che misura il bacino potenziale. Vuol dire che l’intervistato prende comunque in considerazione il voto ma non è detto che lo voti. - ha osservato l’esperto - Il 6% ha detto che lo prende molto in considerazione, un altro 18% dice che lo prende abbastanza in considerazione. Quindi Di Battista ha un suo mercato. Altri sondaggi l’hanno stimato come voti certi, addirittura al 3%. Dunque potrebbe insidiare da sinistra Conte”. Infine, Mannheimer ha concluso: “Se lui si presenta, può avere un certo successo”.

I rumors sul partito di Di Battista

Al momento l’eventuale discesa in campo politico di Alessandro Di Battista resta una interessante suggestione giornalistica, alimentata soprattutto dalle dichiarazioni di Beppe Grillo a Che tempo che fa domenica sera. “Se facesse un partito politico, gli darei una mano domani mattina, è mio fratello minore”, aveva detto il comico genovese rispondendo a una domanda del conduttore Fabio Fazio. Tuttavia, a meno di imprevedibili colpi di scena, l’ex parlamentare pentastellato ha escluso questa possibilità. Com’è noto, dopo la diagnosi del tumore al cervello, Di Battista è alle prese con un percorso di cure molto impegnativo. “La mia priorità ora è curarmi”, aveva dichiarato in un’intervista a Di Martedì lo scorso settembre. Di certo, una sua eventuale candidatura potrebbe cambiare gli equilibri nel campo largo, aprendo scenari politici tutti da decifrare.