Cambio di clima

Improvvisa colpevolizzazione del magistrato. Quando fu proposto per Caltanissetta raccolse un consenso unanime al Csm

È nel mirino per l’inchiesta su Gianni De Gennaro. Eppure, quando Salvatore De Luca fu scelto a dicembre del 2021 per guidare la Procura di Caltanissetta, il suo nome mise d’accordo tutti. La Quinta Commissione del Csm lo propose all’unanimità e lo stesso fece il Plenum. Un consenso tutt’altro che scontato, considerando che per quell’ufficio, tra i più delicati del Paese avendo competenza sulle indagini relative alle stragi di Capaci e via D’Amelio, sui depistaggi e sui misteri ancora aperti della stagione mafiosa, si erano fatti avanti ben diciannove magistrati. Un record.

La procedura per coprire il posto aveva attirato candidature di peso. Tra i nomi, Francesco Menditto, Lucia Musti, Gilberto Ganassi, Roberta Buzzolani e Giovannella Maria Scaminaci, Emanuele Crescenti, Angelo Giorgianni, ciascuno con un percorso professionale significativo. Massimo Francesco Palmeri, ad esempio, era procuratore di Enna. Rodolfo Maria Sabelli aveva svolto funzioni requirenti a Pistoia e Roma, dove era diventato procuratore aggiunto, oltre ad aver ricoperto il ruolo di presidente dell’Anm.

Anche Fabio Scavone poteva vantare una lunga esperienza nelle procure siciliane: pm a Modica e Catania, era stato procuratore a Caltagirone, dopo aver lavorato nelle procure di Reggio Calabria e Messina. Sergio Barbiera, già pm a Palermo e fuori ruolo al ministero della Giustizia, era sostituto procuratore generale a Palermo. Calogero Gaetano Paciera procuratore aggiunto a Reggio Calabria. Fernando Asaro, procuratore di Gela, con precedenti esperienze a Caltanissetta e Palermo e un incarico di sostituto procuratore generale a Caltanissetta.

Il curriculum di De Luca, tuttavia, presentava caratteristiche che la relazione del Csm considerò particolarmente aderenti alle esigenze dell’ufficio nisseno. Entrato in magistratura nel 1983, aveva maturato oltre trent’anni di esperienza requirente, con una parte consistente della carriera dedicata proprio alle indagini sulla criminalità organizzata di stampo mafioso. Dopo le prime esperienze da giudice a Vigevano e Agrigento e quelle da pubblico ministero a Palermo, era entrato nella Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano nel 1998.In Dda si era occupato di alcuni dei mandamenti più importanti di Cosa nostra: Corleone, San Giuseppe Jato, Partinico, Resuttana e San Lorenzo-Tommaso Natale.

Un’esperienza investigativa che comprendeva procedimenti complessi e processi di grande rilievo, tra cui quello per la strage di Pizzolungo. Successivamente era stato sostituto procuratore generale a Caltanissetta, procuratore a Barcellona Pozzo di Gotto, procuratore aggiunto a Palermo.La relazione non si limitava comunque a valorizzare il suo percorso antimafia. Sottolineava anche le capacità organizzative maturate negli incarichi direttivi e semidirettivi, la gestione degli uffici, il coordinamento dei magistrati, l’organizzazione dei flussi di lavoro e l’impiego delle risorse informatiche.

A sostegno della valutazione venivano richiamati anche i giudizi espressi dai Consigli giudiziari. Già nel 2003 quello di Palermo aveva parlato di «straordinarie qualità professionali», definendo De Luca un «punto di riferimento fondamentale» nella lotta alla criminalità organizzata in Italia. Nel 2012 il Consiglio giudiziario di Messina aveva evidenziato le sue capacità di riorganizzazione, l’autorevolezza e le doti di direzione della Procura. Oggi, a distanza di cinque anni, tutto è dimenticato: l’avvocato Luigi Li Gotti ne chiede le «dimissioni» e l’ex collega Giuseppe Di Lello, già componente del Pool, lo accusa di voler «riscrivere» la storia. Roberto Scarpinato, ex magistrato e ora senatore del M5s, gli imputa addirittura di aver orchestrato contro di lui una «campagna di stampa». Una strana parabola per uno dei migliori magistrati d’Italia.