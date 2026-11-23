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Dopo la domenica di vento e pioggia, Roma ha un giorno di respiro. La perturbazione che ieri ha investito il Centro-Nord si allontana verso est e lascia sulla Capitale un lunedì di sole alternato a nuvole, con temperature tra 11 e 18 gradi e con poche probabilità di pioggia. Resta solo un ponente moderato, con raffiche poco oltre i 30 km/h. In serata l’aria più secca ripulisce il cielo e dopo il tramonto la colonnina scende a 13-14 gradi.

Il quadro cambia poco nell’hinterland. Nella zona dei Castelli, a Tivoli, Guidonia, Monterotondo e nella Valle dell’Aniene, le nubi del mattino si diradano nel pomeriggio. Sul litorale va meno bene: tra Ostia, Fiumicino, Ladispoli e Santa Marinella il ponente rinforza e il mare resta molto mosso, a tratti agitato. L’unico angolo della regione dove ombrello e impermeabile servono ancora è il Pontino. A Latina e lungo la costa sud la mattinata è grigia, con pochi millimetri di pioggia leggera, poi nel pomeriggio il cielo si rasserena. Nell’entroterra la giornata è fresca ma asciutta. Viterbo e Rieti non superano i 14-15 gradi, con minime vicine agli 8. Nel Frusinate, dopo qualche goccia notturna, la giornata è in gran parte serena.

La tregua non durerà molto. Martedì il pericolo maggiore saranno le nebbie mattutine. Da mercoledì sul Lazio tornano i piovaschi. le temperature romane restano stabili, con massime tra 15 e 17 gradi fino a giovedì. Verso il weekend le minime calano: per sabato e domenica sono previste attorno ai 5-6 gradi. In pratica è il primo vero assaggio di freddo della stagione.

Sul resto del Paese, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi un’allerta gialla in Emilia-Romagna e Umbria. Nuvole e rovesci interesseranno buona parte del Centro-Sud, e i fenomeni più consistenti sono attesi tra la bassa Campania e la Calabria tirrenica. Il Nord, la Toscana e la Sardegna tornano invece a vedere il sole, così come la Sicilia. Domani in serata una nuova perturbazione entrerà da nord-ovest, con la neve che sulle Alpi potrà scendere sotto i mille metri. Mercoledì un altro fronte atlantico riporterà il maltempo su tutto il Centro-Nord.

Le ultime ventiquattr’ore, comunque, hanno lasciato il segno. Ieri è arrivata la decima perturbazione atlantica di novembre. Ha portato piogge abbondanti al Centro-Nord e ha imbiancato l’arco alpino anche sotto i 1.500 metri. Secondo Mario Giuliacci, in Valle d’Aosta e in Val d’Ossola la neve è scesa fino a 800-900 metri, quasi in collina. Il fenomeno più insidioso però è stato il vento. Nell’Arcipelago Toscano, sull’isola di Gorgona, le raffiche hanno superato i cento chilometri orari. A Livorno il mare in tempesta ha portato detriti sul lungomare di viale Italia, che è stato chiuso al traffico. In Liguria, nel cuore delle Cinque Terre, un masso enorme è caduto sulla provinciale per Corniglia, in località Guvano, nel territorio di Vernazza. Non ci sono stati feriti, ma la strada resta chiusa per sicurezza.

Il momento di maggiore apprensione si è vissuto in Abruzzo. A Rosciano, in provincia di Pescara, una forte raffica ha abbattuto un grosso albero sulla strada proprio mentre passava un’auto. A bordo c’erano quattro persone, tra cui due bambini. Il tronco ha colpito solo il muso della vettura: gli occupanti se la sono cavata senza conseguenze gravi, ma sono stati comunque portati all’ospedale di Chieti per accertamenti.