POLIZIA

La polizia di Stato di Bologna ha eseguito oggi una perquisizione locale, personale e informatica nei confronti di un 20enne per presunta diffusione social di contenuti - ideologici e simbolici - riconducibili alla propaganda jihadista.

I diversi social legati al giovane sono stati intercettati dalla Sezione antiterrorismo della Digos con il supporto della Questura di Bologna e del Centro Operativo per la sicurezza Cibernetica.

La perquisizione locale non ha fatto emergere elementi di interesse investigato, a differenza di quella informatica che ha aperto una finestra sui contenuti pubblicati dal ragazzo. I dispositivi telefonici in uso sono stati sottoposti a sequestro, per consentire i successivi accertamenti tecnici e informatici disposti dall’Autorità giudiziaria