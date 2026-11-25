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Le opposizioni chiedevano di fermare i lavori. D’Attis (FI): «Acquisiremo tutti i documenti utili»

Il caso De Gennaro entra in Commissione Antimafia nel giorno in cui emergono nuovi elementi come il video in cui l’ex capo della Polizia avrebbe «testato» la sua pistola d’ordinanza nel giardino della casa in Toscana vicino Grosseto.

Sarà invece eseguita venerdì, 27 novembre, l’autopsia sul corpo. L’incarico per l’esame autoptico sarà conferito domani a Beatrice Defraia dell’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze e dalla dottoressa Andrea Paterna dell’Istituto di medicina legale di Siena. Mentre i funerali si svolgeranno lunedì nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma.

Ma torniamo ai lavori della Commissione. La riunione era già in calendario, ma inevitabilmente i contenuti del dossier sul tavolo dei commissari sono cambiati dopo la morte di De Gennaro. Hanno partecipato all’incontro delle 13 Cafiero De Raho (M5S), Walter Verini (Pd), Mauro D’Attis e Pietro Pittalis (FI), Gianluca Cantalamessa (Lega), Sergio Rastrelli, Raoul Russo e Giorgio Salvitti (FdI). «Non è stata una riunione normale, un ex capo della Polizia suicida è un fatto che sconvolge tutti» ha rivelato il vicepresidente della Commissione Antimafia Mauro D’Attis.

Le opposizioni hanno chiesto uno stop ai lavori, «azzeriamo tutto», di fermare anche la stesura della relazione Mafia-appalti che la maggioranza era pronta a portare all’esame dell’organismo parlamentare prima di Natale. «È evidente che con un fatto come quello che è avvenuto e con un’indagine che ha aperto i suoi squarci, in modo evidente a tutti, chiudere su mafia appalti significa voler veramente chiudere gli occhi del Paese» ha dichiarato il grillino Cafiero De Raho.

Parole a cui ha replicato a stretto giro D’Attis: «La relazione sul filone mafia-appalti prosegue e arriverà in Commissione presto, probabilmente entro fine anno».

La minoranza ha chiesto anche di «allargare» il perimetro delle indagini della Commissione anche al filone della pista nera e di acquisire tutte le lettere e i documenti rinvenuti nella casa di De Gennaro. Richiesta di acquisizione che è stata accordata dall’ufficio di presidenza della Commissione. I documenti adesso sono nell’esclusiva disponibilità della Procura della Repubblica di Grosseto, autorità giudiziaria competente a svolgere le attività investigative.

Non solo. I commissari di minoranza hanno chiesto di ascoltare anche il capo della Dia Giovanni Melillo, il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, già audito quattro volte, e gli inquirenti della Dda di Firenze.

Chiara Colosimo, presidente della Commissione, ha chiarito che i lavori andranno avanti e con loro anche la relazione mafia-appalti. Parallelamente la Commissione si occuperà, ovviamente, anche del caso De Gennaro acquisendo tutti i documenti e i contenuti degli hard disk che erano nella disponibilità dell’ex capo della Polizia.

Colosimo ha ribadito con fermezza la volontà di non sovrapporsi in alcun modo al lavoro della magistratura. Ha inoltre precisato che qualsiasi eventuale richiesta relativa alla documentazione lasciata da De Gennaro, qualora possibile e nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con le autorità giudiziarie competenti, sarà avanzata soltanto dopo la celebrazione dei funerali, in segno di rispetto.

«È stato ribadito che tutte le carte che servono saranno richieste e messe a disposizione, come sempre è stato fatto, ai commissari. La vicenda tragica di De Gennaro non si incrocia al momento con i fatti che riguardano la relazione e sarà evidentemente argomento successivo. Successivo anche rispetto al momento che stiamo attraversando, non sono stati neanche fissati i funerali» ha sottolineato D’Attis.

Tra i documenti che la Commissione dovrà vagliare ci sono anche le lettere trovate nella casa in Maremma. «Credo che la volontà di Gianni De Gennaro vada rispettata, che la lettera che ha lasciato debba essere pubblicata ed eventualmente acquisita dalla Commissione Antimafia che potrà esaminarla insieme ad altri documenti rinvenuti. Il lavoro della Commissione deve comunque andare avanti e ho grande fiducia nella presidente Colosimo e nei suoi commissari» ha dichiarato il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

Ricapitolando. La Commissione andrà avanti su due binari paralleli, da una parte si continuerà a lavorare alla relazione su mafia-appalti e dall’altro si seguiranno gli sviluppi del caso De Gennaro acquisendo tutti i documenti utili.

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