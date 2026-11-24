Che botta per il Campo largo. Mentre la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, vola a Parigi a lezione di patrimoniale dall’economista Gabriel Zucman, il sentimento collettivo attorno a possibili nuove tasse è ben diverso da quello immaginato dalla sinistra. Anche se, a dire il vero, nemmeno la sinistra ha un’idea chiara: sono infatti continui i dissidi e i battibecchi fra Avs, M5S, Iv e Pd sul tema che più tiene la coalizione sulle spine.

Secondo quanto emerso da una ricerca di Spin Factor, realizzata con Human (piattaforma proprietaria di social listening AI-driven) per Adnkronos, il 61% degli italiani sui social boccia l’ipotesi di introdurre la cosiddetta tassa patrimoniale. Un margine nettamente in vantaggio rispetto al restante 39% degli utenti della rete che invece si dice a favore.

Fra i favorevoli, comunque, i numeri non sono affatto omogenei. Il 35% vede nella tassa uno strumento per ridurre le disuguaglianze e sostenere il potere d’acquisto dei redditi medio-bassi, mentre il 30% chiede un contributo limitato ai patrimoni più elevati, come misura di buon senso o straordinaria. Poi il 20% sostiene che le risorse raccolte potrebbero finanziare sanità, scuola e welfare. L’ultimo 15% insiste sulla tassazione delle rendite finanziarie e dei grandi gruppi, a partire dalle big tech, per contrastare l’elusione.

I contrari sono maggioritari, ma anche fra questi non mancano le diverse sfaccettature. Il 30% la considera una doppia tassazione su redditi già tassati, con il rischio di penalizzare risparmio e investimenti. Il 25%, invece, ritiene che, una volta introdotta, la misura finirebbe per colpire anche il ceto medio e le Pmi. Il 25% teme una fuga di capitali all’estero e un disincentivo agli investimenti, e il restante 20% legge la proposta come una bandiera identitaria della sinistra, priva di una vera politica per la crescita.

La patrimoniale, a fronte dei riscontri numerici e d’opinione, sembra non piacere agli italiani. Ma per la sinistra oramai è diventata una battaglia esistenziale: sorge il dubbio che sia una impuntatura identitaria, per rincorrere le frange più radicali della coalizione, piuttosto che una misura di buonsenso a favore del paese.