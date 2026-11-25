Versioni «gradite»

Trent’anni di sospetti e ipotesi investigative che non hanno portato a nulla. Il procuratore Salvatore De Luca in Commissione Antimafia: «Zero tagliato»

Ci sono ipotesi investigative che, anche quando non producono risultati, vivono di vita propria. Sopravvivono alle indagini, alle richieste di archiviazione, alle dichiarazioni degli stessi magistrati che le hanno esplorate e che finiscono per non piacere a coloro che i magistrati li hanno sempre difesi, costi quel che costi, salvo quando scoprono cose che non piacciono. O non scoprono cose che piacciono. Ecco. Potremmo chiudere qui l’articolo, certi che qualcuno dirà, senza leggerlo «Eh sì, tu scrivi sul Tempo», per poi rituffarsi e nuotare nella fantomatica, suggestiva pista nera.

E ora, all’indomani della tragica morte di Gianni De Gennaro, il confronto politico torna ad investire i lavori della Commissione parlamentare Antimafia presieduta da Chiara Colosimo. Come se pista mafia-appalti e quella dell’eversione neofascista fossero «proprietà esclusiva» di due fazioni.

E non è chiaro quale sarebbe il nesso logico, prima ancora che investigativo, tra la morte dell’ex capo della Polizia e l’ipotesi di un coinvolgimento dell’eversione nera nell’assassinio di Paolo Borsellino.

Ma vediamoli gli elementi teoricamente a sostegno della pista nera. Proviamo a capire da dove nasce, quali accertamenti siano stati effettuati, e soprattutto quali ipotesi siano rimaste tali.

Cominciamo da Paolo Bellini, l’ex esponente di Avanguardia Nazionale, in seguito definitivamente condannato per la strage di Bologna. È uno dei personaggi attorno ai quali ruota l’ipotesi di una presunta saldatura tra Cosa Nostra ed eversione nera nella stagione stragista. Bellini era stato co-detenuto con Antonino Gioè ai primi anni 80 a Sciacca.

Febbraio 1992. Siamo, si noti la data, a diversi mesi prima della stagione stragista inaugurata con Capaci. Cinque dipinti vengono rubati dalla Galleria Estense di Modena. È opera degli uomini di Felice Maniero. Il maresciallo Roberto Tempesta del Nucleo Patrimonio Artistico aveva un informatore. Era proprio Paolo Bellini. Lo ingaggia per il recupero. Bellini si rivolge a Domenico Barbaro che dopo alcuni giorni gli fa sapere che le opere erano finite in mani siciliane. Bellini non perde tempo. Riferisce a Tempesta di poter attivare un suo contatto importante a Palermo. Era Gioè al quale fa intendere di essere vicino ad apparati di sicurezza. E tra millanterie e mezze verità, alla favoletta credono anche altri esponenti di Cosa Nostra. E così Gioè prospetta uno scambio: opere d’arte in cambio di benefici carcerari per cinque boss: Luciano Liggio, capo storico dei corleonesi, e Bernardo Brusca, Pippo Calò, Giuseppe Giacomo Gambino, e Giovan Battista Pullarà, tutti vecchi boss capi mandamento. Per loro gli arresti domiciliari o strutture ospedaliere. La risposta di Mori a Tempesta è un secco no. E secondo Bellini la reazione di Gioè non fu rassicurante «Che ne dici se una mattina vi svegliate e non trovate più la Torre di Pisa?». Il principale dei pentiti su questa vicenda è Giovanni Brusca che sull’episodio offre versioni altalenanti e contrastanti. Il 15 gennaio 1998 al processo per le stragi di Firenze Brusca raccontava di essersi disteso a terra, senza scarpe, per ascoltare di nascosto il colloquio tra i due. Ma concludeva «.E si andò a finire sulla torre di Pisa, però non posso dire chi dei due lo iniziò per primo». Aggiungendo nel controesame che a minacciare era Gioè. Una versione simile resa anche di recente a Firenze. Ma un dettaglio di Brusca è importante: le richieste di alleggerimento delle posizioni carcerarie dei vari boss tra cui il suo vecchio padre, precedono le stragi. Un tassello logico temporale non di poco conto.

E nel febbraio del 2025 la posizione di Bellini nell’inchiesta fiorentina sulle stragi del 1993 è stata archiviata. E allora la domanda è naturale: quale elemento di questa vicenda dimostrerebbe un concorso dell’eversione nera nella strage di via D’Amelio?

L’altro presunto pilastro della cosiddetta pista nera è Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale. Tutto ruota attorno alle confidenze di Maria Romeo, compagna del collaboratore di giustizia Alberto Lo Cicero, e a un’informativa redatta il 5 ottobre 1992 dall’allora capitano dei Carabinieri Gianfranco Cavallo. Ma si parla, ancora una volta, di Capaci.

La vicenda viene rispolverata nel 2007 dal magistrato della Dna Gianfranco Donadio e poi, nel gennaio del 2022, da Roberto Scarpinato, negli ultimi giorni del suo servizio in magistratura. Vengono ascoltati anche i generali Cavallo e Borghini.

La pista viene rilanciata da Report, ma la Procura di Caltanissetta interviene per contestare pubblicamente l’attendibilità delle ricostruzioni. Giustini e Romeo finiscono a processo per depistaggio. Ed il 9 dicembre 2025, davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, il procuratore Salvatore De Luca sintetizza in due parole la valenza giudiziaria di quel filone: «Zero tagliato». Oltre due anni di intercettazioni, anche ambientali, nei confronti di Paolo Bellini non hanno consentito di acquisire alcun elemento sulla sua partecipazione alle stragi del 1992. Eppure oggi, dopo la morte di De Gennaro, c’è chi nell’opposizione è pronto a dare battaglia per rivalutare queste ricostruzioni.

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