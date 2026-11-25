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Opposizione e «scienza ufficiale» in crisi di nervi contro la Commissione. Eppure in tutto il mondo ci sono state inchieste sulla pandemia. Senza piagnistei

L’audizione dell’altro ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid, a 48 ore di distanza, non è ancora del tutto finita. Non nel senso, ovviamente, che l’ex premier si trovi ancora tra le mura di Palazzo San Macuto - nonostante la seduta sia durata quasi dieci ore -, ma perché gli strascichi polemici ancora non si sono esauriti.

E, visto come è andata l’audizione, c’era da aspettarselo: una seduta tesissima, piena di sospensioni e polemiche e nervosismo, molto evidente soprattutto da parte del laeder del M5S e dei commissari d’opposizione, in piena modalità «barricadera», pronti a rumoreggiare e a protestare ad ogni occasione buona. A farne le spese più di chiunque altro è stato il presidente Marco Lisei, costantemente impegnato a richiamare audito e opposizione, continuamente interrotto durante i suoi interventi e contestato senza soluzione di continuità in modo spesso pretestuoso. Tanto che, dopo tre sospensioni dovute alla bagarre, all’ennesima contestazione arrivata dai banchi del campo largo, persino lui ha perso la sua calma olimpica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza del senatore di Fdi è stato un intervento fuori microfono di Francesco Boccia: «Come sa - ha detto il senatore del Pd - da due anni chiediamo le sue dimissioni per la sua inadeguatezza e gliele chiediamo anche oggi. Tanto verrà la prossima legislatura e ci occuperemo anche di questo e di come ha gestito questa Commissione!». Lisei ha risposto immediatamente: «Vedo che, oltre a chiedere le mie dimissioni a ogni seduta, adesso passate direttamente alle minacce personali prospettando ritorsioni per la prossima legislatura!». Concludendo: «Trattandosi di un fatto gravissimo nei confronti del Presidente di una Commissione bicamerale d’inchiesta nell’esercizio delle sue funzioni, ne parlerò immediatamente con il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, affinché prenda i provvedimenti del caso».

Non è la prima volta che l’opposizione si mette di traverso durante un’audizione; il tentativo, secondo la maggioranza, è quello di ostacolare e fare ostruzionismo contro un’inchiesta che vede protagonisti molti esponenti del centrosinistra che all’epoca della pandemia occupavano i posti di comando. Ma gli attacchi arrivano anche da fuori il palazzo. Lettere e appelli contro la commissione sono giunti da molti esponenti della «scienza ufficiale», così come parole di solidarietà verso Conte: insomma, l’apparato politico-scientifico si sta chiudendo a riccio per provare a fare quadrato contro i lavori di una commissione “colpevole” solo di cercare di fare luce sugli innumerevoli punti oscuri di quella stagione. Una situazione, questa, tutta italiana. In molti altri Paesi del mondo la gestione della pandemia è finita sotto la lente di diversi enti istituzionali, commissioni e organismi d’inchiesta, senza però tutto il baccano politico e mediatico che si sta verificando qui da tre anni. Diversi premier - come quello olandese, Mark Rutte, e quelli inglesi Cameron e May -sono stati chiamati a testimoniare e a fornire chiarimenti, cosa che hanno fatto in modo del tutto tranquillo e normale. Guardando vicino a noi, sei Paesi dell’Ue hanno istituito vere commissioni parlamentari d’inchiesta sul Covid: Francia, Paesi Bassi, Spagna, Slovenia, Lettonia e Romania. Altri sei Paesi europei hanno scelto organismi speciali o verifiche mirate: Belgio, Danimarca, Irlanda, Portogallo, Svezia e Finlandia. Anche Germania e Austria, che hanno seguito percorsi intermedi: Berlino con una commissione mista deputati-esperti, Vienna con una verifica più limitata, soprattutto sul fronte finanziario. Fuori dall’Unione Europea i casi più importanti sono quelli di Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Norvegia. In nessuno di questi casi l’apparato che all’epoca della pandemia era ai vertici del potere si è mai lasciato andare a polemiche infinite.

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