Sondaggi, quanti italiani si fidano dei magistrati: i dati impietosi

giustizia

Dalle correnti ai processi fino ai casi come Garlasco: la fotografia di Alessandra Ghisleri

La fiducia degli italiani nella giustizia è ai minimi: solo il 36,3% dichiara di fidarsi della magistratura e più della metà di chi ha avuto un’esperienza diretta con un procedimento giudiziario la giudica negativamente. Il 65% ritiene insufficienti le conseguenze per i magistrati che commettono errori gravi, mentre il 66,8% denuncia l’influenza delle correnti sulle nomine e sulle carriere. A fotografare il rapporto tra cittadini, giustizia e magistratura è un sondaggio realizzato da Only Numbers e presentato agli “Stati generali dei garantisti” organizzati da Forza Italia alla Camera.

Il sondaggio

Il 18,6% degli italiani dichiara di aver avuto un’esperienza diretta in un procedimento giudiziario (6,3% penale e 12,3% civile). Più della metà, il 50,3%, afferma di aver avuto un’esperienza negativa con la giustizia, indipendentemente dall’esito finale, mentre il 25% sostiene di averne avuta una positiva. È quanto emerge dal sondaggio “Giustizia e magistratura”, realizzato da Only Numbers e presentato nel corso degli “Stati generali dei garantisti”, organizzati da Forza Italia alla Camera dei deputati. Sono state realizzate mille interviste con tecnica Cawi, tra il 23 e il 26 ottobre scorso.

La (s)fiducia nelle toghe

Quanto ai livelli di fiducia, quella nella magistratura si attesta al 36,3% (22,3% tra gli elettori di centrodestra e 65,9% tra quelli del campo largo). Emerge quindi un forte condizionamento del giudizio politico. Per gli avvocati, invece, il livello di fiducia è del 35,2% (36,1% tra gli elettori di centrodestra e 49,3% tra quelli del campo largo).

Per il 65% degli intervistati (81,9% tra gli elettori di centrodestra e 45,9% tra quelli del campo largo) le conseguenze attualmente previste quando un magistrato commette un errore grave sono insufficienti, mentre per il 14,6% sono adeguate e per il 3,2% troppo severe. Secondo il 36,2%, lo strumento più efficace sarebbe la responsabilità civile diretta, percentuale che tra gli elettori di centrodestra sale al 46,2%. Tra gli altri rimedi indicati, il 28% cita sanzioni disciplinari più incisive, il 21% valutazioni periodiche della professionalità e dei risultati (strumento caldeggiato dal 34,1% degli elettori del campo largo), mentre il 4,1% ritiene che non serva alcuna modifica.

Lo strapotere delle correnti

Quanto al ruolo delle correnti, il 66,8% ritiene che quelle interne alla magistratura influenzino le nomine e le carriere dei magistrati. Una percentuale che sale all’87,4% tra gli elettori di centrodestra e scende al 56,1% tra quelli del campo largo. Solo il 13,8% ritiene che le correnti non influenzino le nomine. Per il 60,7%, nella carriera di un magistrato prevale l’appartenenza alla corrente rispetto al merito, mentre per il 17,5% accade il contrario.

Quanto al Csm, il 38,2% ritiene che andrebbe riformato attraverso elezioni con nuove regole, mentre il 24,2% (percentuale che sale al 42,5% tra gli elettori di centrodestra) indica il sorteggio dei componenti. Per l’11,8%, invece, il Csm non andrebbe riformato. Il sondaggio prende poi in considerazione l’influenza dei media: per il 58,7% incidono sull’esito dei processi, mentre per il 29,4% ciò non accade. Più della metà degli intervistati, il 50,4%, ritiene che i media non rispettino la presunzione di innocenza, perché descrivono gli indagati come già responsabili di reati. Di avviso contrario il 7,7%.

La maggioranza, il 65%, ritiene troppo lunghi i processi penali, mentre il 68% giudica eccessiva la durata di quelli civili. Quanto all’utilizzo delle prove scientifiche, anche alla luce degli sviluppi dei casi Garlasco e David Rossi, il 35,4% ritiene che debbano essere riviste, considerandole uno strumento poco attendibile per come viene utilizzato. Il 23,1% sostiene che non siano mai state affidabili e che siano soggette a condizionamenti ed errori, mentre il 21% le considera sempre affidabili e in evoluzione grazie alle nuove tecnologie.

Indagini e inchieste

Anche di fronte a queste novità e alla riapertura di alcuni casi, il 43,4% non crede nell’equità della polizia giudiziaria durante la fase delle indagini, mentre il 21,8% dichiara di crederci. Il restante 34,8% non sa o non risponde. Alla domanda su quale organo meriterebbe maggiore fiducia nel caso in cui l’intervistato o un suo familiare si trovasse indagato in un fatto di cronaca, il 30,7% risponde che non si fiderebbe di nessuno. Il 23,6% indica il proprio avvocato, l’11,3% i consulenti e gli specialisti esterni e indipendenti, mentre l’8,9% cita la magistratura e altrettanti i reparti investigativi delle forze dell’ordine.

Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, che ha aperto gli “Stati generali dei garantisti”, ha commentato all’Adnkronos: “Per noi questi numeri non sono stati una sorpresa”. “C’è una sfiducia generale nel mondo della giustizia – ha osservato – c’è una sempre più preoccupante affermazione del processo mediatico e una sfiducia nei confronti della reazione dello Stato verso gli errori e i casi di malagiustizia. Sono profili che abbiamo evidenziato in modo chiaro nel corso di tutta l’attività politica e oggi ci sono stati di fatto certificati”.

L’evento di oggi ha “confermato la presenza di una cultura garantista che va affermata, coltivata, sbandierata in molti casi”, ha continuato Costa, convinto che il confronto di oggi “darà il via al ‘Manifesto dei garantisti’ al quale lavoreremo d’ora in avanti”.