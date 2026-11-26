l'accerchiamento

Dalla bufala della pista nera alle spallucce su mafia-appalti. Ecco perché la procura e la commissione devono andare avanti

Mettere sotto pressione il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, bloccare la relazione sul rapporto «mafia e appalti» dei carabinieri del Ros in Commissione antimafia, ed infine rilanciare l’ormai usuratissima «pista nera». È la road map del campo largo, giornaloni, ad iniziare dal Corriere, professionisti dell’antimafia di lungo corso, toghe rosse, dopo la morte di Gianni De Gennaro.

I primi a scendere in campo sono stati l’altro giorno i parlamentari di Pd, M5S e Avs, chiedendo alla presidente Chiara Colosimo (FdI) di fermare l’approvazione, ormai imminente, della relazione su «mafia e appalti». Per il vicepresidente del M5S Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia, chiudere adesso il capitolo «mafia e appalti» significherebbe «voler chiudere gli occhi al Paese». Una posizione che non poteva che trovare sponda nelle dichiarazioni di Rosy Bindi.

In un’intervista pubblicata ieri, la pasionaria dem ha sostenuto che «il suicidio di De Gennaro ha fatto saltare il teorema che la destra stava costruendo». Secondo Bindi, la maggioranza cerca infatti di ricondurre la strage di via D’Amelio al solo capitolo «mafia e appalti», tenendo fuori la «pista nera». «Non ci vengano a dire che non c’è un nesso tra l’inchiesta di Caltanissetta e il suicidio di De Gennaro intercettato e inquisito», ha affermato. E ancora: «L’attuale Commissione antimafia è caduta in questa trappola, usando anche la Procura di Caltanissetta».

Peccato per Bindi che non esista prova del coinvolgimento del fascista Stefano Delle Chiaie nelle stragi del 1992. Anzi, il capitolo investigativo è stato definitivamente archiviato lo scorso anno. Nella fase ideativa ed esecutiva degli attentati non ci fu il coinvolgimento di soggetti collegati agli ambienti della destra eversiva, compreso appunto il fondatore di Avanguardia nazionale, soprannominato “er caccola”. «Nessun elemento utile a ricostruire un ruolo di Delle Chiaie nella strage di Capaci possa trarsi dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati», si legge nel provvedimento.

La ricostruzione che aveva alimentato quella pista era stata anche rilanciata per mesi da Report, la trasmissione di Rai3 condotta nella scorsa stagione da Sigfrido Ranucci. Al centro c’erano le dichiarazioni di Maria Romeo, ex compagna di Alberto Lo Cicero, autista del boss Mariano Tullio Troia. La donna aveva raccontato che Lo Cicero le avrebbe riferito di aver accompagnato Delle Chiaie a fare un sopralluogo a Capaci e di averne parlato addirittura con Paolo Borsellino. Un racconto suggestivo che non ha mai trovato riscontri nelle indagini. Nell’audizione davanti all’Antimafia, peraltro, De Luca aveva sottolineato come le dichiarazioni raccolte non fossero state ritenute idonee neppure a determinare un’iniziativa investigativa da parte dei magistrati che le avevano esaminate.

L’indagine su Delle Chiaie, aveva affermato De Luca, è «zero tagliato, anzi il freddo assoluto».

Resta, dunque, il capitolo «mafia e appalti», l’informativa del Ros, frettolosamente archiviata, sulle infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici e i rapporti fra Cosa nostra, imprenditoria e politica. Tra i soggetti e gli ambienti emersi figuravano il gruppo Ferruzzi, la Calcestruzzi riconducibile alla galassia di Raul Gardini e, soprattutto, il mondo delle cooperative rosse, con i relativi rapporti politici e finanziari. Quest’ultime, sarà stato ovviamente un caso, mai neppure lontanamente sfiorate dalle inchieste. Per la Procura di Caltanissetta, invece, le anomalie e le omissioni nella gestione di quel dossier avevano contribuito a impedire l’accertamento di una parte delle responsabilità nella stagione delle stragi.

La morte di De Gennaro ha inevitabilmente aperto nuovi interrogativi. Approfondire il ruolo dell’ex capo della polizia non deve però bloccare il lavoro della Commissione antimafia sulla relazione e mettere De Luca nel mirino solamente perché sta facendo ciò che i suoi predecessori non hanno mai fatto.

Colpisce, in questo quadro, anche il silenzio dell’Anm e del Csm, sempre pronti ad intervenire quando l’autonomia dei pm viene messa in discussione. E colpisce quello di Magistratura indipendente, la corrente di appartenenza di De Luca, storicamente collocata nell’area moderata, e non in quella ideologizzata, della magistratura associata. Nessuna dichiarazione di solidarietà nei confronti del procuratore nisseno che deve poter condurre un’indagine senza essere sottoposto ad una campagna di delegittimazione che non ha molti precedenti.

De Luca, del resto, non ha mai cercato il confronto mediatico, non ha convocato conferenze stampa e non ha risposto alle polemiche. Lascia parlare gli atti. Ed è forse questa la vera «anomalia» di tutta la vicenda.

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