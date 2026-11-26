il futuro è già qui

I modelli di Intelligenza Artificiale non demoliranno le strutture democratiche ma le spingeranno ad abbandonare l'indecisione e a diventare più adulte

Qui a Il Tempo non siamo tra i catastrofisti dell’intelligenza artificiale, e lo dimostra il ciclo di conferenze che abbiamo deciso di promuovere, tutto orientato alla positività e a uno slancio verso il futuro, in un Paese che sembra inghiottito dalle sabbie mobili del passato.

E questo non accade perché sottovalutiamo la portata della rivoluzione in corso, ma esattamente al contrario perché la storia insegna che ogni grande salto tecnologico ha prodotto allarmi apocalittici che poi, puntualmente, si sono rivelati eccessivi. È successo con la stampa, con l’elettricità, con il computer, con internet. Succederà anche questa volta, a patto che non si ceda alla tentazione di frenare tutto con norme minuziose e paralizzanti.

La domanda vera non è se le istituzioni “come le conosciamo” resisteranno alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. La risposta è no. E non è una cattiva notizia.

L’impalcatura istituzionale attuale è costruita più per non decidere che per decidere. È un sistema pensato per diluire le responsabilità, allungare i tempi, moltiplicare i veti e i pareri, in modo che alla fine nessuno possa essere accusato di aver scelto. Funziona in tempi di stabilità relativa. Diventa un ostacolo mortale quando la velocità del cambiamento si misura in mesi, non in legislature.

Basta guardare all’Unione europea. L’AI Act è il simbolo di un approccio che preferisce regolare tutto in anticipo, con centinaia di pagine di definizioni, classificazioni di rischio, obblighi documentali e procedure di conformità. L’idea di fondo è che ogni possibile uso dell’intelligenza artificiale debba essere previsto, classificato e autorizzato. Il risultato è prevedibile: le imprese europee spenderanno tempo e risorse per compilare moduli invece di innovare, mentre altrove si sperimenta e si scala. La regolazione ossessiva non protegge. Rallenta. E in un campo in cui il vantaggio si gioca sui tempi, rallentare significa perdere.

Serve quindi una svolta netta. Stop alle norme ultradettagliate che pretendono di anticipare ogni caso concreto. Servono invece poche regole generali, chiare e stabili, che definiscano i principi (tutela dei diritti fondamentali, responsabilità per i danni, trasparenza nei sistemi ad alto impatto) e lascino poi alle imprese e alla società lo spazio per innovare. Un ambiente pro crescita. Diciamolo anche in inglese, così ci capiscono pure i competenti: un ambiente «growth-friendly» non è un ambiente senza regole. È un ambiente in cui le regole non pretendono di sostituirsi alla sperimentazione.

Questo non significa che le istituzioni debbano sparire. Significa che devono ripensarsi in funzione della velocità. Il Parlamento, in particolare, può ritrovare un ruolo che negli ultimi decenni ha in parte smarrito: quello del luogo del grande dibattito pubblico e, soprattutto, del controllo sull’esecutivo. L’esecutivo, inevitabilmente, diventerà il centro della decisione rapida. Quando un’applicazione di AI genera un problema concreto, o quando si tratta di adattare in tempi stretti un servizio pubblico, non si può aspettare il vecchio tradizionale ciclo legislativo completo. Qualcuno deve poter decidere, e farlo in tempi compatibili con la realtà tecnologica.

E allora ecco che il nuovo equilibrio dei pesi e contrappesi non può più essere solo orizzontale, tra poteri diversi. Deve diventare anche temporale. Da una parte, sedi in grado di decidere in modo quasi istantaneo: esecutivi, agenzie agili, centri operativi con poteri chiari e limitati nel tempo. Dall’altra, sedi di riflessione più distesa: Parlamenti, commissioni di inchiesta, organismi di valutazione indipendenti che possano esaminare ex post gli effetti delle decisioni, correggere gli errori, riorientare la rotta. Non si tratta di abolire i controlli, ma di collocarli nel momento giusto. Controllare prima di ogni decisione è una ricetta per l’immobilismo. Controllare dopo, con strumenti efficaci e conseguenze reali, è compatibile con la velocità.

In questo quadro, l’intelligenza artificiale non è una minaccia alle istituzioni democratiche. È una pressione che le costringe a diventare più adulte. Più capaci di distinguere tra ciò che va deciso in fretta e ciò che merita un dibattito ampio. Più capaci di evitare che la paura del nuovo si traduca in regolazioni che proteggono solo gli interessi consolidati. Se l’Europa e l’Italia sapranno cogliere questa opportunità, l’AI potrà essere un acceleratore di crescita e di efficienza. Se invece prevarrà la tentazione di normare tutto in anticipo, rischieremo di assistere alla rivoluzione tecnologica da spettatori. E di scoprire, troppo tardi, che le istituzioni non sono cadute perché l’AI le ha abbattute. Sono cadute perché non hanno saputo cambiare in tempo.

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