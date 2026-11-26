l'ultimo mistero

Il documento lasciato prima del suicidio. La difesa: “Mai tradito la Patria”. E gli errori anche “imperdonabili”

“Questo è il mio testamento morale”. Inizia così l’ultima lettera di Gianni De Gennaro, morto suicida sabato scorso. A pubblicarla è il Corriere della Sera.

“Qui c’è l’oggetto dei desideri”, esordisce l’ex capo della polizia facendo riferimento al suo hard disk. “Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie. Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto”, sottolinea.

Perché conservare tutto? “Al solo scopo di tramandare le mie vicende professionali oppure, in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia. In fondo viviamo in un Paese in cui si cercano le prove di un delitto avvenuto 51 anni fa”. Il riferimento, ricorda il Corriere, è all’omicidio di Pier Paolo Pasolini, assassinato la sera del 2 novembre 1975, per il quale all’inizio di novembre 2026 è stata annunciata dai giornali la riapertura delle indagini. Nel suo caso, annuncia De Gennaro, chi leggerà il contenuto della memoria informatica resterà deluso: “Non ci sono misteri, non ci sono segreti”.

De Gennaro ricostruisce poi come si è arrivati alla conservazione in formato digitale. Inizialmente aveva riempito “decine di faldoni” e, a ogni trasloco o spostamento, “era un’enorme fatica”. Da qui la scelta di custodire quei documenti “in formato digitale”. Qualcuno, però, lo aveva avvertito che l’operazione, realizzata “con l’aiuto della mia segretaria”, poteva comportare la dispersione del contenuto. Così, racconta, “l’ho versato in un apparecchio di nuova generazione, e ho chiesto l’aiuto di mio figlio perché da solo non sarei riuscito a farlo. Tutto qui. Nessun mistero”.

Nonostante ciò, non fidandosi “della bontà del risultato”, il prefetto aveva deciso di non liberarsi definitivamente del vecchio strumento di conservazione, “coinvolgendo stupidamente un amico a cui voglio bene”. Probabile che si riferisca all’addetto alla sua tutela, che lo segue da decenni e che ora è indagato dai pm nisseni per aver “occultato e custodito in formato digitale, su disposizione di De Gennaro, documentazione ritenuta compromettente” per quest’ultimo.

L’ex capo della polizia difende quindi il suo onore di uomo dello Stato, facendo leva sulla sincerità del “condannato a morte” che sta per eseguire la sentenza: “Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria - scrive De Gennaro - Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno”.

“Ho sempre lavorato con impegno ed onestà al servizio dello Stato - aggiunge più avanti - Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli”.

“Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal presidente della Repubblica. Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink”, prosegue poi De Gennaro.

Dopodiché torna al 2007: “Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un ‘question time’, quindi in diretta”. Al Viminale sedeva Giuliano Amato, e De Gennaro suggerisce di rivolgersi anche a lui: “Vi confermerà che, con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città. Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me”.

“In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto. Cercate e troverete decine di testimoni, sempre che abbiano l’ardire di farsi avanti. Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi. Non ho mai tradito la fiducia di quanti me l’hanno accordata e non ho mai tradito l’amicizia”, aggiunge rivendicando correttezza e lealtà nei confronti delle istituzioni e di chi si è affidato a lui.

“Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando”, sottolinea.

A futura memoria: “Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità”. Contrappone, De Gennaro - ricorda il Corriere - la figura di un servitore della Repubblica al ritratto dipinto dai suoi accusatori; ammette errori (anche “imperdonabili”) per i quali si scusa, ed evoca “sofferenze e amarezze” tralasciando successi ed elogi che pure ci sono stati. Ma assicurando di non aver inseguito interessi personali; solo adempiuto a quelli che riteneva doveri.

Con la formula di rito e la firma comparsa in migliaia di atti ufficiali, in calce a un messaggio di saluto pubblico sigillato con l’atto più estremo e irrimediabile, si congeda: “In fede, Gianni De Gennaro”.